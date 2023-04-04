車站設計 掛玩具、心意卡紀念流產胎

「墳場予人的第一感覺，就是與死亡相關，一定是不開心。」華人永遠墳場管理委員會（下稱華永會）行政總監麥鉅然（Louis）說。眼前的紀念園，正正就要打破這固有想法。這座米黃與綠色的有蓋建築，配以矮矮紅磚牆，酷似火車站，內裏一堵牆上掛滿了玩具和心意卡的寧馨園，是華永會為不足24周流產胎兒而設的紀念花園，花園於2021年啟用，採用了兒童遊樂場的特色設計，「相信任何父母都想帶孩子去兒童遊樂場玩耍」，縱然孩子不幸未能來到人世，但將孩子安置在這裏後，期望能為父母帶來安慰。另外，紀念碑牆壁運用蜂巢狀設計，「蜂巢寓意家的意思」。

寧馨園只是第一站，踏上恍似路軌的石板路，便可前往下一個「車站」。由於墳場舊有的撒灰花園快滿，因此需選址擴建，Louis指，這位置是墳場的中心點，卻位於蜿蜒的路旁，「我們就構思了『人生月台』計劃，可跟路况配合，又能代表人生不同階段」。因此，人生月台利用色彩鼓勵人盡量活得精彩，善用和尊重生命。

除了一般市民的撒灰位置外，也有與不同組織、大學合作的撒灰計劃，例如跟中大合作的「無言老師」和醫管局的光明天使（眼部組織捐贈者）等，「到了人生的尾段，仍然可以奉獻社會」，他希望表揚逝者和家人的愛心，並藉此推廣生命可以用另一方式延續下去的理念。同時，他們也在香港仔墳場和柴灣墳場設置壁畫，打破墳場以往陰沉的形象。

另外，華永會正興建全新骨灰龕大樓，「除了設計美觀之外，希望與社區融合」，Louis指，參照外國，墳場不止是拜祭先人的場所，只要在尊重環境的前提下，可舉辦不同活動，因此將來會把骨灰龕大樓的多用途室或大堂，免費借給慈善團體或地區團體舉辦生命教育講座、墳場導賞團等活動，令墳場不再只與死亡、悲傷連繫，也不再讓人懼怕，希望能夠啟發生命。

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