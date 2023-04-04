打破冰冷、陰暗 照顧用家感受 不一樣的殯葬建築 告別哀傷

於2021年啟用的曾嘴靈灰安置所（下稱曾嘴），裝潢和設計新穎，有眼利網民甚至發現早前播畢的電視劇《新四十二章》中的大學校園場景，亦在此取景，奇就奇在骨灰場扮大學校園，竟毫無「違和感」。樓高8層的兩座大樓佈局有如蝴蝶展翅，非常獨特。建築署副署長李翹彥（Michael）指，它採用了弧形走廊設計，一來減低了又長又直的走廊帶來的恐怖感，二來能讓建築內有更多位置可以觀看后海灣景色。另外，設計採納很多自然光，又以計算流體動力學（CFD）分析，促進空氣對流。除了以上設計，曾嘴約41％的綠化覆蓋及其雨水收集灌溉系統，讓它獲得香港綠色建築議會「綠建環評」鉑金評級。Michael指，環保是大趨勢，未來建築設計會加入更多環保元素；雖然曾嘴有不少創新設計，但它並非香港首個革新的殯葬設施。

時鐘撥回至1989年，鄉郊保育辦公室總監、建築師鄧文彬（Stephen）的父親與世長辭，他憶起當年為父親舉辦喪禮的火葬場「罨罨耷耷」，又像流水作業式的工廠，「從頭到尾都感覺很不舒服。為什麼會這樣呢？在這麼重要的人生階段，無論是對逝者的尊重，還是在生親友的感情，建築應該發揮跟人精神交往的作用」。十多年過後，Stephen心結仍未解開，時任建築署總建築師的他在2006年，向上司提出處理鑽石山火葬場項目，「不要像以往外判，我們自己設計」，當時上司質疑他是否認真，因為沒有人喜歡接觸死亡議題的項目，最後在Stephen堅持下，終取得項目，與團隊設計出不一樣的火葬場。

禮堂天窗引入陽光 煙囪如雕塑

送葬家屬到達後，先會踏入圓形中庭，向上看，「它框住了一個很潔淨的天空， 看不到四周的繁囂」，Stephen說，這是第一道的心靈淨化。走上弧形樓梯，景觀豁然開朗，平台上有4個火葬儀式禮堂，外面各有一個水池 ，旁邊栽種了不少植物，「天、地、水、植物，全都是最純潔、天然的元素」，加上流水聲的神奇力量， 慢慢撫慰家屬的心靈。然後經迴廊進入禮堂，內有天窗讓陽光照射到靈柩之上。他憶起，「送別爸爸到火葬場，感覺是烏天黑地，牆壁被熏得黑漆漆，所以這裏刻意設計到很光潔，又可看到外面景色」。而且，火葬場的煙囪設計成雕塑一樣，「希望減少四周人士的不安感覺」。

與火葬場差不多同期落成的鑽石山靈灰安置所，同樣採用了不少清水混凝土（fair-faced concrete）為建築物料，不少人認為很有日本建築大師安藤忠雄的作品影子，因而慕名「打卡」。Stephen笑言，安藤的確對他們有影響，他能藉建築洗滌心靈，而且清水混凝土的簡樸讓人感覺舒服。有份參與設計鑽石山項目的Michael表示，並非每個建築類型都適合用清水混凝土，但在殯葬設施使用就能突顯對這個地方的尊重，「每個人來到（世界）時都很簡單，走的時候，其實也不用粉飾」。

鑽石山火葬場重置工程項目，獲2009年香港建築師學會年獎境內優異獎、2010年優質建築大獎優異獎等；而鑽石山靈灰安置所，則獲2010年香港建築師學會年獎境內優異獎等。及後落成的和合石靈灰安置所第五期，更獲得2012年香港建築師學會境內全年建築大獎及2014年DFA亞洲最具影響力設計獎銀獎。

「公園式」骨灰龕場 融入山谷環境

雖然現時政府興建的靈灰安置所已撇除了那陣陰森恐怖的感覺，但始終對興建地點附近的居民來說，靈灰安置所依然是不受歡迎的建築項目，以和合石第五期來說，由於附近居民反對原本的選址，建築署尋找了一個山谷中的荒廢墳地，及後又因區議會反對，要降低項目的密度和高度，結果「變成公園式的概念，中間主要是骨灰龕大樓，前面的是低座，旁邊就依山勢建成撒灰公園」，當時負責設計的建築署總建築師鍾鳴昌說。「公園」的入口處設有水池洗淨心靈，再有一條弧形小徑緩緩引領使用者入內，走到盡頭有寬闊廣場，映入眼簾的是以木條作屏風的主建築。鍾鳴昌表示，他們的首要設計目標是「令骨灰龕場不似骨灰龕場」，於是在主建築外，加上優雅又富藝術感的木條屏風，既可通風，也可增加龕場的私隱度，同時亦可「增添暖意，跳出了以前那種冷冰冰的感覺」。

主大樓連接山坡到戶外龕位及紀念花園；低座建築為洗手間、化寶爐等設施，頂樓皆為綠化平台，綠化佔了68%，鍾鳴昌不想破壞原本山谷的環境，於是順水推舟打造一個公園，他認為最成功、最理想的骨灰龕場是，「可以想去就去，例如村民不介意跑步時跑進去，或成為一個冥想空間，可以令人平靜、開心，而不是傷感」。●

樸實混凝土 倒模考功夫

「人們可以坐在水邊，看看倒影；聽聽流水、鳥鳴，感受自然」，香港建築中心「建築 • 行」委員會聯席主席、建築師李培基（Kevin）介紹的並非某個尋常公園，而是鑽石山火葬場。他帶記者走上階梯，火葬儀式禮堂之間，有蓮花池和植物，環境清幽、鳥語花香。

優美的墓園在世界上絕非罕有，Kevin舉例，台灣宜蘭的櫻花陵園，依山而建，不止有人在花季來賞櫻花，連小朋友也會在陵園中嬉戲，毫不懼怕；而瑞典斯德哥爾摩林地公墓，獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產，是旅遊人士的打卡景點。

帶日式侘寂平和感覺

至於香港的殯葬設施，Kevin指以前着重功能，但近年來慢慢開始考慮用家感受。例如，鑽石山火葬場有別於舊式設計，吸引不少人參觀，其中一個「賣點」是它主要利用清水混凝土，甚有日式侘寂平和的感覺。

Kevin說，清水混凝土是指在混凝土倒模後，不做批盪，不貼瓦仔，建築師愛其樸實質感，但別以為工序很簡單，其實相當考功夫，像鑽石山火葬場的外牆，要營造平滑、顏色均勻的表面，倒模時就要注意模板駁口，又要留意混凝土漿狀况，才能做出光滑效果。而在牆上看見一個個圓形凹洞（行內稱為「密封絲山窿」），是固定板模鐵枝的位置，「如能看出很精準分佈，是好手工的表現」。欣賞此物料時，除觀察和用手觸摸外，也可留意陽光照射下的鮮明光影，「打卡」一流。

很多人都覺得建築很深奧，Kevin說：「我們跟建築的關係很密切，無論你住在家裏，去上班，還是到人生最後的時刻都跟建築有關係。」他建議透過書籍、網上資料、出外觀察，「把欣賞建築和周遭環境，成為豐盛人生的一部分」。香港建築中心也不時舉辦講座、導賞團等，與公眾交流分享。●

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文：李欣敏

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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