實心實意：蠔涌頤養天年 與小白鷺為鄰

由靈實開設的蠔涌福利設施大樓，位於西貢蠔涌，由前西貢中心小學改建而成，包括了靈實蠔涌頤養院暨長者日間護理中心，以及服務智障人士的靈實蠔涌日間活動中心暨宿舍。大樓預計今年7月起陸續啟用，提供60個嚴重智障人士院舍宿位、100個安老院舍宿位，以及30個日間護理中心服務名額。

5個「綠洲」消閒 訓練感官

大樓環境得天獨厚之餘，還有創新復康設施。院舍注入了社區共融元素，設有5個主題室外「綠洲」，放置不同種類裝置，供服務使用者作休閒活動、感官訓練及園藝治療，提升復康效益。大樓又設有與美麗河道為伴的長廊；另外天台平台設有咖啡廳，家屬及照顧者可在優美宜人的環境下放鬆休息。同時，獲邀請的合作團體和社區人士可在大樓內參加各類型活動及小組，有助公眾了解院舍生活，增進彼此了解及促進互助，打破大家對傳統院舍生活刻板的印象。

靈實成立至今70年，一直本着以人為本的精神，積極求變。希望安老院舍的建成和啟用，不僅僅令這個世代的長者，而是令未來的長者都有所裨益，不只照顧到這代老人的需要，也要為未來老人做好準備。在未來的日子，向着健康和關愛城市的目標邁進，一起建構「願景之都」。盼望蠔涌福利設施大樓的建成能夠促進長幼共融、傷健共融，讓長者有多一個安享晚年的選擇。

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文：袁麗華（基督教靈實協會長者服務主管）