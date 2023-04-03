音量大 戴住瞓 錯用降噪耳機傷耳

降噪耳機能濾走環境噪音，毋須放大音量，世界衛生組織都認為降噪耳機是較好選擇。不過，有人戴上降噪耳機後卻有耳鳴、耳壓失衡、頭暈、嘔吐等不適，為何出現如此現象？

城市噪音紛沓，地盤修路聲、旁人對話聲、巴士貨車駛過的聲音等，只要戴上降噪耳機，這些噪音就會被一一消除，換來片刻耳根清淨。耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝指，耳機降噪原理分為主動與被動。被動降噪利用隔音物料，阻擋背景聲音傳遞至耳朵，達到降噪效果，戴上耳機已能隔去小量噪音；至於主動式降噪，「是透過耳機揚聲器（speaker）主動收音和分析，用不同方法消除背景聲音，最常見是製造與噪音反方向的聲波，將其抵消，相對上就會聽少了背景聲音」。

非人人適應降噪耳機 或耳鳴頭暈

香港大學溝通、發展與資訊科學部助理講師、聽力學家鄧麗芬指出，降噪耳機可減少耳邊雜音，聽歌時自然毋須調校至很大聲，避免高分貝破壞聽覺，世界衛生組織認為是對聽力較好的耳機款式。

不過，並非人人都適應降噪耳機，有人佩戴後出現耳鳴、頭暈、嘔吐等不適。黃嘉輝表示，「戴上降噪耳機後出現耳鳴的人，可能本身已有耳鳴，只是平時有背景聲時沒有察覺；但戴上耳機後環境安靜，或更易察覺到」。另外，有人開啟降噪功能後耳壓不平衡，感覺猶如搭高速升降機，為什麼呢？黃嘉輝引述《紐約時報》報道，採訪團隊曾量度降噪耳機在耳內造成的壓力，但找不到它與一般耳機的差異，「當中提到會不會與心理因素有關？當大腦聽不到背景聲，覺得耳朵不舒服，以為耳壓有問題，不排除這個情况，但較難透過科學證實」；該文章亦提到，耳機降噪效果愈強，不適感或愈高。

85dB噪音 連續聽8小時壞耳

雖然主動式降噪耳機可消去大部分背景噪音，但兩名專家都不建議在噪音環境下工作的人，用主動式降噪耳機當作保護聽覺的工具。黃嘉輝指出，職業性預防聽力受損的裝備多使用隔音（即被動降噪）的方法，它們經過嚴密測試，可準確知道阻隔到多少分貝的聲音，並需通過特定標準才可用於防備職業噪音；獲認可的聽力保護器名單中，暫未將主動式降噪耳機納入其中。

睡眠時當作耳塞又可以嗎？黃嘉輝說：「不建議這樣做，長期塞住雙耳有損耳朵健康，外耳道皮膚或會發炎、受損；另外，外耳道有自行排走耳垢機制，長期塞耳會妨礙耳垢排走，嚴重可堵塞耳道，導致發炎甚或聽力下降。」鄧麗芬補充，耳機材質偏硬，睡眠時佩戴其實不太舒適，建議使用海綿耳塞，材質柔軟，又可隨時棄置，較為衛生。

雖然降噪耳機對聽力的傷害，理論上比一般耳機小，但黃嘉輝強調，無論是哪一款耳機，仍需視乎實際使用時的音量和時間。當雙耳連續8小時暴露在85dB噪音環境下，聽力就會開始受損；音量每提升3dB，耳朵可忍受噪音的時間就減半。如88dB，4小時後聽力就會受損，91dB則以2小時為上限，餘此類推。

「耳蝸毛細胞會隨着年紀增長受到破壞，通常50、60歲開始聽力退化。」不過新一代用耳機的不良習慣，使聽力受損問題年輕化。世界衛生組織估計，全球有逾11億青少年及年輕人面對聽力喪失的風險，元兇之一正正就是長期用耳機聽音樂。「何謂聽力受損？大部分人在隔音房最低可聽到0至25dB的聲音，但如果需要調高音量至26dB或以上才聽得到，就是聽力受損。」黃嘉輝指可接收的最低音量範圍介乎26至40dB是輕度弱聽，41至55dB為中度弱聽，56至70dB為中重度弱聽。「由噪音引致的聽力受損，通常是感音性失聰，即耳蝸受損，令到傳送音量下降，不能逆轉，沒有手術或藥物可改善，所以應保護雙耳，以免受到噪音的影響。」

退化徵兆：在酒樓難與人溝通

聽力受損的過程漫長，未必馬上察覺到。鄧麗芬指可留意幾個信號，如經常需要他人重複說話，周遭的人叫你卻不為意，平時聽歌音量漸漸提高等。黃嘉輝補充，如果在一些相對嘈吵的環境如酒樓裏難同人溝通，都是聽力變差的徵兆，建議接受詳細的聽力測試。聽力障礙帶來的不便伴隨一生，鄧麗芬表示一旦聽力受損，不止影響日常溝通、社交生活、工作，無論看醫生抑或添置助聽器亦需一定開支；另外亦有研究發現，長者聽力受損的程度愈高，患腦退化的機率就愈大，「所以年輕一代從小開始就要有對聽覺保護的意識」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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