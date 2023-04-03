醫言有理：骨穿與腰穿

「抽骨髓」助確診血液病

60歲陳先生接受身體檢查，發現血象異常；淋巴細胞數目大幅增加，並有輕微貧血現象，血小板數量亦下降。醫生馬上安排骨髓穿刺，確診慢性淋巴細胞白血病（chronic lymphocytic leukaemia）。骨髓穿刺有助確診各種血液病，包括紅血球、白血球或血小板數量過少或過多，懷疑白血病、淋巴癌或骨髓癌，或脾臟脹大。

醫生用特別設計的粗針（jamshidi needle）做骨穿檢查，在盆骨後方兩旁的一邊入針；類似拔牙手術，一般用局部麻醉，需時約10分鐘，完成後休息半小時即可離開醫院。手術後只留下一個小針孔，不用縫針。建議手術後當天針口不要濕水，第二天即可把紗布及膠貼拿掉，然後換上消毒小膠布。手術後傷口或會有些微不適，但一般不太嚴重。骨髓組織樣本交病理醫生分析，先在顯微鏡下觀察細胞組織形態，查看血球細胞有否出現異常變化。視乎初步診斷結果，再安排進一步檢查，包括染色體分析（chromosomal analysis）、分子基因測試（molecular genetic tests）、免疫檢查（immunological studies）及病毒偵測（viral detection）等。

「抽脊髓」驗出腦膜炎

70歲陳先生有三高，即血糖高、血壓高及血脂高，長期服藥。陳先生最近經常頭痛及有低燒，磁力共振腦部掃描懷疑腦膜炎（meningitis）。醫生利用腰椎穿刺抽取腦脊液樣本檢查，確診結核性腦膜炎（tuberculous meningitis）。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）