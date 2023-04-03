夜半手痛突襲 肘管綜合徵警號

然而，如果手部經常有這種痹痛，很可能是患上了腕管綜合徵、肘管綜合徵，或是頸椎出現問題。腕管綜合徵大家聽得多，近年漸趨常見的肘管綜合徵較容易被人忽略。

肘管綜合徵（又稱肘隧道綜合徵，cubital tunnel syndrome）是周邊壓迫性神經病變，肘管尺神經（ulnar nerve）受壓迫所致（見右圖），其常見程度僅次於腕管綜合徵（又稱腕隊道綜合徵，carpal tunnel syndrome）。導致肘管綜合徵原因有很多，常見是姿勢不良或外力撞擊，而一些因工作或生活習慣而經常令手肘受壓的人，都是高危人士，以下是幾種常見的病因：

1.三頭肌過度發達的健身愛好者

2.經常需要負重的建築工人，手肘退化或神經線被骨刺壓迫

3.手肘位置曾經嚴重受傷

初期手肘刺痛 腫脹無力

患者在起病初期會出現間歇麻痛感，由於尺神經影響的範圍包括小指及無名指外半側，而它亦負責控制前臂肌肉的手部動作，所以不少患者的症狀都會由手肘內側延伸至前臂及手指。一般來說初期患者病徵較為輕微：

‧手肘內側及前臂感到麻木、刺痛

‧腫脹及無力

‧間歇麻痛感逐漸延伸至小指及無名指

病情惡化或致「爪狀手」

如果盡早求醫配合適當治理，加上足夠休息或停止某些負重動作，不少病者可減緩病情。若置之不理，病情惡化或會出現「爪狀手」（claw hand），嚴重患者可能會出現以下病况：

‧長期持續的麻痛感，可能蔓延到肩膀或前臂

‧痛感於夜晚較強烈，甚至令患者痛醒

‧由尺神經控制的手部肌肉逐漸萎縮，形成「爪狀手」

‧手部動作變得遲鈍、欠缺靈活度

‧手握力下降，影響手部活動能力

要診斷肘管綜合徵，醫生一般會先作臨牀判斷，檢查肘關節附近的疼痛及麻木點，亦會測試患者手部掌握力、運動及手部觸覺，以判斷病徵的嚴重程度。

另外，亦會以神經傳導試驗及肌電圖作詳細檢查，進一步了解尺神經受壓迫程度，以及肌肉是否有萎縮情况，再提供建議診斷方法。

嚴重可做手術 尺神經減壓

對於肘管綜合徵初期患者，除了建議停止引起症狀的不良動作外，亦可選擇配合保守療法，例如佩戴護具、物理治療、服用或注射非類固醇消炎藥等，都是常用保守療法，有效紓緩尺神經受壓帶來的麻痛感。

若病情比較嚴重，患者可視乎情况考慮接受手術治療，緩解尺神經承受的壓力。手術分為「原處減壓法」及「前方轉位術」兩種。前者比較適合病徵較輕之患者，只需切開對尺神經產生壓迫的厚韌帶，即可釋放受壓的尺神經；後者則需轉移尺神經的管道到前方，再重新安排尺神經、韌帶及筋膜的位置，令尺神經不再受壓。

文：李崇義（骨科專科醫生）

編輯：朱建勳

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