鹹餡白蘿蔔 甜餡南瓜紫薯 輕怡茶粿「營」清明

然而，1個手掌大的茶粿已接近1碗飯的熱量！想應節該選哪些餡料，美味之餘又不會使熱量、糖分超標？吃完黏黏糯糯的茶粿，選配哪些茶飲消膩解滯呢？

茶粿歷史悠久，由傳統無餡的雞屎藤，到現在出現不同口味餡料的茶粿。註冊營養師梁曦允指：「餡料多數分鹹甜兩款，鹹的有眉豆、蝦米、白蘿蔔、菜脯等材料，而甜就有花生、芝麻、椰絲。」新派茶粿還會以紅豆、南瓜、紫薯、斑蘭等作餡。

1個眉豆蝦米茶粿=1碗飯

各種口味的茶粿，熱量可相差1倍。梁曦允參考網上食譜，比較不同茶粿的熱量。鹹茶粿中，以眉豆蝦米口味熱量最高，主要材料是眉豆與蝦米，並以五香粉、油、鹽、糖等調味，「（1個手掌大的茶粿）外皮連同餡料，有約205千卡熱量（即每100克約202千卡），大約等於1碗飯」。她解釋，蝦米和眉豆皆蛋白質豐富，眉豆還含高澱粉質，因而將熱量推高。

至於白蘿蔔茶粿，因材料中白蘿蔔佔的比重較高，本身熱量較低，所以製作的茶粿熱量亦較低。梁曦允比較兩款白蘿蔔口味的茶粿，一款以白蘿蔔、冬菇、蝦米、瑤柱、葱頭、碎豬肉等作餡，每100克熱量約117千卡；另一款白蘿蔔菜脯口味的茶粿則加入白蘿蔔、菜脯、蝦米、蝦皮、葱頭等，每100克熱量約136千卡。

蝦米加菜脯 推高鈉含量

鈉含量方面，3款鹹茶粿每100克均逾300毫克，尤以白蘿蔔菜脯口味最高鈉。「元兇」除了蝦米，還有經醃製的菜脯，1個茶粿含有接近400毫克鈉，佔成年人建議的每日鈉攝取量（2000毫克）的五分之一。

花生芝麻高脂 比鹹茶粿多1倍

至於甜茶粿，最常見花生芝麻味的熱量最高，每100克有近230千卡。「花生、芝麻、椰絲本身脂肪高，15克餡料已有5.5克脂肪，相等於1茶匙油，脂肪量比鹹茶粿多1倍。」熱量較低之選有南瓜或紫薯餡，每100克分別約126及141千卡，「（這些食材）煮成蓉後一般不會再大量調味，只加少許糖提升甜度，脂肪量近乎零」；紅豆餡熱量相對較高，尤其是日式紅豆蓉，一般會預先加入較多糖，每100克茶粿的熱量約189千卡、糖含量33.9克，比花生芝麻餡的糖含量（每100克28.1克）更高，吃1個（40克餡料）相等於2粒方糖。

糯米較高GI 控血糖人士限吃1個

「食材選擇上，較推薦白蘿蔔、眉豆、瑤柱、唐芹等，不建議加入菜脯和肥豬肉。」眉豆蝦米味的茶粿雖然熱量較高，但撇除蝦米，眉豆本身低脂，而且富含蛋白質和膳食纖維，與同樣是乾豆類的紅豆相比，因為製作成鹹食，毋須加大量糖調味，相對健康。甜食方面，南瓜、紫薯餡較可取，紅豆則建議自己煮，以天然代糖取代白砂糖，大大減少糖的攝取量；花生芝麻口味則不建議多吃。

「對於要管理血糖升幅的人而言，茶粿含糯米，升糖指數較高，而且1個茶粿的分量亦不小，建議最多吃1個。」吃過茶粿後亦需相應扣減正餐的澱粉質、鈉質等，避免超標。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

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