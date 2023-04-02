一小時生活圈：發展不一定靠翻新！ 梅窩農業「老土」有搞作

散石灣生活圈

15分鐘：坐巴士到梅窩／從梅窩市中心踩單車到農田

半小時內：坐巴士到東涌

1小時：到中環附近地方

2小時：到九龍東

搬入散石灣 推本地農業

星期一下午從中環碼頭坐快船，約半小時便到梅窩，資深規劃師杜立基說一定要拍下碼頭這片「單車海」，阿龍補充：「這堆單車屬於外出返工的人，放工時間就會見到有單車陣衝返家。」阿龍的外公是散石灣村村長，他小時候經常入村玩，4年前更選擇定居村內，他的背景十分有趣，本科修讀分子生物科技，近年又讀商去，取得芝加哥大學的EMBA工商管理學位，現為NGO土地教育基金總幹事，目前工作聚焦推廣本地農業，他說：「你住在那個地方，就會塑造你是個怎樣的人。」

碰巧阿龍與杜立基腦海裏，都有關於一碗餐蛋麵的回憶。原來多年來游走於港九新界的規劃師，1989年曾到梅窩居住數年，「那時這裏是整個大嶼山的門戶，人人一落船就蜂擁上巴士」。那時公司在港島，他天天坐船上班，「1小時船程可做的事很多」，早上7時手持月票衝上船，加些錢往最高第3層，點碗餐蛋麵，麵的味道不怎麼樣，但讓人很享受，他憶述放工一上船便進入另一種節奏，「上咗船就當返咗屋企」。

政府翻新方案尷尬

至千禧年代新機場及東涌發展，梅窩失去作為大嶼山唯一主要（旅遊）門戶的角色之後，杜立基笑言「好彩又都唔好彩」，數算起來，此地避過了3次可能改變環境的「大動作」，上次我們訪馬灣時，談到2000年代因機場發展掀起旅遊與主題公園熱，「這邊是大嶼南關鍵位置，政府曾研究怎樣解決南北通道的問題，想過很多方案，例如打條隧道穿過個山來到大嶼南。當時亦有徵詢旅遊業意見，香港能否做度假酒店事業？人人看到長沙的沙灘以為可以，但業界覺得做不到，泰國一年12個月都有陽光海灘，這裏則有幾個月冇得做；如果經營普通的酒店，就要香港人能駕車到達才行」，這個想像在旅遊熱泡沫中不了了之。不久後，政府又提出在喜靈洲興建超級監獄，土木工程署研究過填海，以及建2.2公里長的橋連接喜靈洲及梅窩，最後胎死腹中。「第三波就是交椅洲填海（明日大嶼人工島計劃）」，去年6月「可持續大嶼辦事處」就再在一份交通報告中重提，在島內建隧道駁到梅窩，作為東涌道以外接通南北的道路。

來到今年1月在立法會討論的梅窩改善工程方案，就打算將梅窩碼頭一帶大翻新，興建入口廣場、海濱長廊、兩層高的大樓重置熟食市場及單車位，增加私家車及旅遊巴車位等。杜立基評方案尷尬，因為「佢（政府）想將呢度變做廣場，又諗點樣搞海濱，是把這裏當作住人的寧靜地方，還是在想遊客需要什麼？」而龍子維則提出一個角度來為梅窩的角色定位，從碼頭昔日的用途說起，他認為如此才「有得做」。

1. 碼頭不止是搭船點

阿龍站在碼頭介紹，今天我們把碼頭視為來往港島的地點，「其實梅窩在規劃上有30公頃是劃為農地，這裏也是重要的農產收集點。以前大嶼山東南，包括石壁、水口、塘福、長沙、散石灣、貝澳的農產都會運來梅窩，嶼南道是1957年建成的，運人之外也運貨。1950年代全港有9個農業站，梅窩就是其中一個」。在單車堆之中，見到有一輛車貼着「好老土」的宣傳單張，土地教育基金展開「梅窩Farm to Table農業社區」計劃，他笑言如何貼單張都經過一番試驗，是從「村」的文化學來的，「村就是這樣，沒有明確規矩，做過就知，貼過燈柱被撕掉，就參考了旁邊（廣告牌），跟住人做。」

2. 謎樣紅色小屋

碼頭旁有間面海的紅色小屋，在碼頭翻新藍圖上標示為滅火輪碼頭，現有圍欄鎖上，阿龍說幾年前曾是荒廢空屋，撥作短期租約用地，引來不少團體希望租用搞搞新意思，他也是其一，「我曾經試過申請，但沒成功，說是另有用途。我們常想有些公共空間，做公眾論壇也好、研討會也好，在梅窩未有綠在區區之前，我們通常在碼頭另一邊的麥當勞那棵樹下空地搞回收，就會想不如用這個有瓦遮頭的地方去做」。不過據他所知各個團體都租屋失敗。現在回看，小屋撥作政府部門所用，對重整碼頭區域就更易處理了。

3. 熟食市場冬菇亭

平日下午3時許，熟食市場一列冬菇亭顯得冷清清，不過阿龍說只是來的時候不對，這些食肆仍在滿足本地人日常需要，「我們也有與這邊一間餐廳合作搞Farm to Table，就像包團的概念，如本地出產很多椰菜時，就搞椰菜團，向他們供菜，然後讓餐廳構思菜單，我們亦會yo啲客（找客人）畀佢」。沿岸往銀礦灣渡假酒店方向走，杜立基回憶以前山邊都是食肆，阿龍就曾翻查資料知道山丘上的小石屋，舊日為「梅窩農業產銷及貸款有限責任合作社」所用。這時一個踩着單車經過的叔叔與阿龍打招呼，就是梅窩農夫強哥，平時阿龍亦會踩10至15分鐘單車往農場了解耕作情况，與農夫「jam」一下各種念頭。

4. 「好老土」社區空間

在「銀河」過橋，能望見盡頭居屋銀河苑，梅窩既有公屋、居屋，杜立基認為加上村民、外國人，多元人口對於阿龍推廣農業的工作也有好處。路過銀礦灣渡假酒店旁的「年豐」建築，阿龍說從前這是「類似銀行角色的雜貨舖」，居民手頭緊時會拿地契去借米，現在分幾個舖位，有咖啡店、賣本地設計師產品的「格仔店」等。鑽入鄉事會路，就是土地教育基金所經營的小店「好老土」，「本身搞NGO不會有地舖這個概念，但我們覺得搞社區營造就一定要有個空間」，他們雖也有透過合作關係曾在「年豐」賣菜包，亦想有自己的陣地賣本地產品和連結居民。

5. 洗衣店打卡

阿龍特意帶我們到同一條街的「梅窩洗衣公司」去看看，這間開業不久的洗衣店外有長椅讓人歇息，店內除了洗衣機，還有咖啡機及出售精心設計的梅窩圖案產品，已成新鮮打卡點。他說洗衣店老闆原來是附近麥生記冰室的太子爺，顯示出社區營造最重要的，「是本地人怎樣去想這件事，有沒有能力去讓舊事物重生，變成現在的人也會使用的東西」，而杜立基就以自身經驗點出洗衫確是島民一大煩惱，「島上的店收得早，我以前把一星期的衣服拿去洗，要再過一星期才可取回，因為平日放工回來已收舖了」。自助洗衣店既切合島民所需又締造新的空間。

6. 散石灣村

從冰室附近的巴士站坐上3M，15分鐘左右便到散石灣村。一下車景觀大不同，已是一片郊野，阿龍說夜晚坐巴士也要留神是否差不多到達，一不為意就容易飛站。他帶路入村，沿途經過祠堂與外公以往居住的屋，不少屋已見破損，需支架撐住。他年幼時會來度暑假，但長大結婚後真正搬入村，仍然感覺神奇。他與妻子兩口子住的村屋以前是牛屋，今天仍不時見水牛、黃牛三五成群從屋旁小路走過，吃掉他種的植物，「這棵芒果樹咁大個仔以來被食5次，但牛每次都食剩一塊葉」，他笑，「可能這就是牠們的永續概念」。阿龍還讓我猜猜地上幾個圓蓋的作用，原來是儲糞便的缸，村內並沒有連接排污系統，每隔數年要請人來清。怎樣才知快要滿瀉？「冲水之後出現泡泡就冇得救，即是裏面沼氣已經好勁」。

縫隙裏的生機

在這裏的生活改變了阿龍。未住村之前，他曾在上水、堅尼地城居住，居屋、私樓都住過，但都不像住村，「鄉村人有一種好難明白、自保的惡，見你係乜乜師又做呢樣嗰樣，又識英文，就會有這種反應，但當相處夠耐，就發現他們很惡但很溫柔」，試過壞車得到幾個村民主動幫忙，他亦漸漸不一樣了，「你要不斷自己想方法解決難題，乜都『自行』，屎渠、單車、私家車都要自行維修，練就很不同的性格」，他想像：「這種性格如果是一個collective identity，有一堆香港人對其他東西沒那麼依賴，比較自立，就會出現很不同的picture。」土地教育基金舉辦「有種大嶼學徒訓練計劃」及籌辦農墟，培養着手營造社區的新人，甚至取得政府資助，不是要反對發展，而是想告訴政府、鄉事，所謂大嶼山的「北發展、南保育」，不論發展和保育，在梅窩及香港都不是只得一種旅遊套路，農業都「有得做」。杜立基說阿龍所做的，就像散石灣村的位置，in the middle of nowhere，在沒納入規劃藍圖的縫隙裏自有生機，阿龍相信仍有空間可以努力，笑道：「不過你永遠估唔到幾時無，真係好老套，做得幾多得幾多」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾憲宗

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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