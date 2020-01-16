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2023年4月2日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：莊梅岩專訪‧在（最壞的時代）的禮物
人類的創作問題
周日話題：「明日大嶼」交椅洲人工島 新香港的公眾參與
周日話題：特朗普被起訴，然後呢？
老少女之麻糬周記！
開門讀書：真實的人
星期日現場：剖析法國政治現况：由退休保障改革所引起的跨世代政治運動（中）
誰人日記：廚神
創意公民：大家咁話
無名周記：業餘與專業
Long D：（二十七）傳送門
同場加映：念一兩首「哥哥」沒唱成的歌
放心寫作：寫作器子
#33 讀者來信：雲吞與祖母
阿貓阿狗：#182 喪偶
劇透紙背：《殺神John Wick 4》 溝埋港式動作喜劇
評影習寫：《步槍與皮囊》 背棄之後
家明雜感：《烈火青春》 四十年內心空想，二十年消逝身影
影片簡評
單元連載：香港書43
星期日文學‧《國王的伸冤》與莎劇《理查三世》
{星洲交通達人}羅兆廣 擠塞徵費先驅 撞板中改進 新加坡兼顧人車需求
餐桌共學：豈止得麻辣！ 放下偏見 品嘗川味藝術
無定向學堂：跳高／墮樓／損風水 解讀公共藝術 勿人云亦云
ways of seeing：霧裏捕捉香港故事——看「此月彼日」畫展
一小時生活圈：發展不一定靠翻新！ 梅窩農業「老土」有搞作
健康360：朝早清茶淡飯 晚餐大魚大肉 鐘擺式飲食 學識點還
#33 讀者來信：雲吞與祖母
【明報專訊】上一期，我們邀請大家選擇對你有特別意義的一道食物，並加以描述、追憶，甚至運用創意在這道菜加入獨有的特色。然後，我們收到了阿蛋的分享。
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什麼人訪問什麼人：莊梅岩專訪‧在（最壞的時代）的禮物
人類的創作問題
周日話題：「明日大嶼」交椅洲人工島 新香港的公眾參與
周日話題：特朗普被起訴，然後呢？
老少女之麻糬周記！
開門讀書：真實的人
星期日現場：剖析法國政治現况：由退休保障改革所引起的跨世代政治運動（中）
誰人日記：廚神
創意公民：大家咁話
無名周記：業餘與專業
Long D：（二十七）傳送門
同場加映：念一兩首「哥哥」沒唱成的歌
放心寫作：寫作器子
#33 讀者來信：雲吞與祖母
阿貓阿狗：#182 喪偶
劇透紙背：《殺神John Wick 4》 溝埋港式動作喜劇
評影習寫：《步槍與皮囊》 背棄之後
家明雜感：《烈火青春》 四十年內心空想，二十年消逝身影
影片簡評
單元連載：香港書43
星期日文學‧《國王的伸冤》與莎劇《理查三世》
{星洲交通達人}羅兆廣 擠塞徵費先驅 撞板中改進 新加坡兼顧人車需求
餐桌共學：豈止得麻辣！ 放下偏見 品嘗川味藝術
無定向學堂：跳高／墮樓／損風水 解讀公共藝術 勿人云亦云
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一小時生活圈：發展不一定靠翻新！ 梅窩農業「老土」有搞作
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放心寫作：寫作器子