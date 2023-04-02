一開始莊梅岩只想寫一個喜劇，沒想到時代卻叫她掉進了寫作黑洞，就在一片AI會寫詩寫信好快仲會拍電影的熱話中，她分享了今次創作的背後，且因着紅線的難以捉摸，她做了一個往後拒接的決定。

近日尖沙嘴海旁展出法國著名藝術家JR巨型展品也引起交流問題，記者曾試聯絡JR本人未果，遂請來老師講解在公共場域擺放藝術的公眾利益及注意事項等問題。

「明日大嶼」肯定是更大的公共議題，值得最大的公共參與，但實情知道諮詢開始了然後又剛剛結束的人有幾多？鄭思思追溯了前事又訪問了在公共園地發表研究報告或意見，卻遭當局在社交媒體指為「企圖抹黑」的環保團體人士。

上映中的《國王的伸冤》則是有關英國傳奇國王理查三世有否被抹黑的故事，電影惹出抹黑大學與專業界的質疑（頁八）；因應電影對莎劇原著好奇的，則可讀今期鄭政恆文學版文章。

昨日中環文華酒店照舊有悼念的人，對巨星懷舊的人，心裏有否也在想曾經錯失了什麼？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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