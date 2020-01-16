同場加映：ASUS輕量級電競猛獸 「打爆」3A大作

自家最強筆電熒幕加持

Zephyrus G14僅重1.72公斤及18.5毫米厚，細小機身裏配備最新的AMD Ryzen 9 7940HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡、32GB DDR5記憶體及1TB PCIe 4.0儲存裝置。針對續航力問題，它支援Type-C及PD行動電源充電，30分鐘即可充至50%電量。而較高階的ROG Zephyrus M16，除擁有92%熒幕佔比、16:10比例的熒幕及6個揚聲器外，更特別的是加入了AniMe Matrix，玩家可在機身表面自訂文字與圖案，盡展個人風格。ROG Zephyrus M16最高搭載第13代Intel Core i9-13900H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡；散熱方面則採用ROG Intelligent Cooling的3風扇、全尺寸散熱器及液態金屬技術。

如想擁有更大的熒幕，18吋熒幕的ROG Strix SCAR 18絕對值得考慮。它採用的Nebula HDR熒幕具備Mini-LED技術，16:10比例及240Hz更新率，3ms反應時間，帶給玩家真實且極速的遊戲畫面。筆電搭載最新13代Intel Core i9-13980HX處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，玩任何3A大作都沒有問題。新機同時配備32GB DDR5記憶體及2TB PCIe 4.0儲存容量，可輕鬆地同時玩遊戲、串流直播和創作內容。為配合強大的效能，Strix SCAR 18採用ROG智慧散熱技術，CPU及GPU均用上液態金屬散熱，使溫度降低多達15℃。新機更具備環狀出風系統，全新3風扇散熱搭配整排散熱鰭片設計，大幅提升整體散熱效果。

售價：

ROG Zephyrus G14

$29,998

ROG Zephyrus M16

$34,998

ROG Strix Scar 18

$34,998

查詢：3582 4770