Doogee $1699抵玩2K平板 擴內存記憶更流暢

Doogee T20採用Unisoc T616 2GHz八核心處理器，搭載8GB RAM和256GB ROM，配備1600萬像素主鏡頭和800萬像素前置鏡頭，並內建8300mAh電池。儘管是入門級處理器，但操作相當流暢，記者用「安兔兔」測試，得分高達28萬分，非常不錯。此外，用家還可以在設定中開啟RAM Expand功能，將其中7GB ROM容量作為RAM使用，以保持多應用程式運行時的流暢效果。

T20配備的10.4吋2K高清熒幕，宣稱經過TÜV SÜD認證，長時間觀看可減輕眼睛負擔。不過，用家看串流影片需要留意，此熒幕不支援Netflix的高清格式，但Disney+與其他主流串流Apps仍然正常可用，充分發揮解像度的優勢。此外，Doogee T20也獲得Hi-Res Audio認證，配合位於機身兩側的4個喇叭，具有不俗的輸出效果。

■Doogee T20規格

系統：Android 12

熒幕：10.4吋LCD（2000×1200）

處理器：Unisoc T616

內存／儲存空間：8GB／256GB，支援最高1TB microSD卡

主鏡頭：1600萬像素

前置鏡頭：800萬像素

網絡：LTE、Wi-Fi ac、藍牙5.0

電池容量：8300mAh

其他：3.5mm輸出、NFC、18W 快速充電

體積／重量：245.8 ×155.6 ×7.9mm／478g

售價：$1699（LTE版）

查詢：3586 2208（浩華科技）