$2198高CP值 續航力達3天 Nokia T21實力派平板玩雙SIM卡

Nokia手提電話向來以堅固耐用見稱，即使推出平板電腦都一樣保持優良傳統。新推出的Nokia T21作為一部$2198的平板電腦，雖然硬件規格中規中矩，但機身採用堅固的鋁金屬製作，炭灰色設計相當低調；電池續航力長達3天，又對應18W快速充電，最適合「粗用」。

天線以 60% 回收塑料製成

在香港開售的LTE版本Nokia T21，配備10.36吋熒幕，能化身成Windows電腦的第二熒幕來使用。它內置Unisoc T612處理器，以及4GB RAM、128GB ROM記憶體。記者以「安兔兔」測試，跑出20萬分左右，性能屬中規中矩，一般文書工作或玩簡單遊戲都足夠應付。它對應雙SIM卡設計，可4G LTE流動上網，直接串流高清影片、語音通話等。天線以60%回收塑料製成，不僅接收力強，而且保持時尚的設計風格，兼顧耐用和實用。

支援主動式手寫筆 NFC連線

Nokia T21另一賣點是支援Wacom WGP和Wacom Active ES 2.0的手寫筆技術，用家可以另購市面上的主動式手寫筆輕鬆書寫、快速記下筆記或繪畫創意構思。至於NFC連線功能，讓Nokia T21可用作NFC支付、掃描NFC標籤。它在安全防護亦表現出色，支援3年內每月自動安全更新，並提供2年Android操作系統升級服務，確保它追上最新的技術潮流。

■Nokia T21規格

系統：Android 12

熒幕：10.36吋 LCD熒幕（2000×1200）

處理器：Unisoc T612

內存／儲存空間：4GB／128GB，支援最高512GB microSD

主鏡頭：800萬像素

前置鏡頭：800萬像素

網絡：LTE、Wi-Fi ac、藍牙5.0

電池容量：8200mAh

其他：3.5mm輸出、NFC、IP52、18W快充

體積／重量：7.5×157.3×247.5mm／471g

售價：$2198（LTE版）

網址：hmd.com/global

文：JJ

編輯：梁小玲

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