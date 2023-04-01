「綠色」自助餐買二送一 小朋友最愛夾番茄

酒店推出限定「買2送1」優惠，香格里拉會員預訂各款自助午餐及晚餐，2人同行，同行的第3位可免費，人均消費最低只需$265。由即日至4月30日可於官網輸入優惠碼「HKSLC0313」訂座，惟此優惠不適用於4月7至10日。

■香港嘉里酒店大灣咖啡廳「自然天成」可持續美食自助晚餐

供應日期：即日至4月30日

價錢：周一至四$708；周五至日及公眾假期$808

地址：紅磡灣紅鸞道38號

查詢：2252 5246

預訂：bit.ly/40o56Jo

註1：大小同價，加一服務費以原價計算

註2：享用「買2送1」優惠，可先申請成為香格里拉會員

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