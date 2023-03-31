浸大Art Basel平行展覽 觀照當代末世景象

有時候位置就透露了定位，展覽地依偎公共屋邨，彷彿意味着藝術走入人群，而非人群步向藝術，意思迥然不同。率先映入眼簾是整齊有序鋪在地上的花泥，花泥之上放置數排向日葵種子，以及兩棵冉冉生長的向日葵，一時之間誤以為走到了溫室，其實是藝術家黃姬雪的作品《織綜如生——播．種》。

向日葵綻放希望

整個植物生長裝置需時5星期，讓裝置上的向日葵生長，而向日葵種子亦歡迎觀衆取走。黃期望從觀察植物生長，再思人類與其他物種的關係——共生——植物受人類照料而成長；人類透過栽種而療癒心靈。科學家發現向日葵可以修復受污染土壤（phytoremediation），切爾諾貝爾和福島災後亦曾種植，所以黃姬雪認為向日葵象徵希望和治癒。在香港這片藝術土壤，新一代藝術家又能否茁壯成長？

「她們立於末世」由浸大視覺藝術院研究助理教授郭漪霆策展，她向浸大視覺藝術院校友招手，聚集不同媒介的作品，從環境、關懷等角度，回應如同末世的當世。校友藝術家馮捲雪終身藝術項目《二零八四未來世界》便想像5個虛構國家，呈現2084年未來生態烏托邦或反烏托邦。

《北島國》一共24幅木刻版畫，窺探虛構的北極國度之風土人情。北島國同樣面對氣候變化和冰川融化等環境問題，但是國家元首卻用了荒誕的方法嘗試解決問題，譬如捕捉北極光變成能源，「一聽就知道是不符合科學邏輯」。其餘國度則回應空氣污染、旱災、水災等問題，畢業至今做到第二個國家，她笑言「我要多吃點菜、多做點運動，不然就來不及做其他國家」。

佛像藥丸的宗教隱喻

瘟疫蔓延時，藥物儼如大衆信仰，即使未必明白藥效如何發揮，但相信只要服藥就能得治。藝術家陳樂珩的《救贖 II》將止痛藥藥粉製成佛相狀的藥丸，放入藥瓶——藥物宛若宗教信仰，或者當下宗教信仰已淪為商品。《安慰劑 II》亦將藥粉製成數排微型手掌浮雕，浮想聯翩，這是佛像手印？病人領藥？還是溺者求救？

瘟疫蔓延時，人際關係亦漸見疏離。藝術家馬穎汶2018年在外國交流時收集陌生人冷衫毛粒，製成一個巢，彷彿得到溫暖，於是開始以編織藝術聯繫不同人。《有你在的時候》和《有你在的時候 II》收集二手冷織物，重新織成彩色、圓形的冷織物，可讓不少人穿入裏面。「將收集回來的（冷織物）都拆掉了，然後再重新去建構一個共同的空間，去給他們（觀衆）一起去探索這個空間。」

4名藝術家也到Art Basel的講座分享創作理念、藝術家身分在時代裏的轉變和未來方向等，部分人更是首次以藝術家身分參與。至於Art Basel對香港藝術家發展有否幫助？馮捲雪認為「Art Basel展場未必是了解作品背後意義、藝術家創作脈絡的最佳場合，反而我會思考藝術生態和制度」；而陳樂珩就覺得「每年Art Basel主要能了解藝術圈的宏觀生態及發展，以及藝術品在商業層面的發展，較少程度啓發自己在藝術創作層面的思考」。●

她們立於末世

日期︰即日至4月2日（網上登記）

時間：上午11:00至晚上6:00

地點︰九龍觀塘道51號香港浸會大學啟德校園

網址︰bit.ly/3LGhyzP

文：嚴嘉栢

圖：主辦單位提供

編輯：文顥孜