台山街市茶果湯爽彈 吃豬腳薑必「呷醋」

堅記台山豬腳薑的豬腳薑屬長期熱賣，有豬腳、薑、雞蛋、腩肉及豬皮5款自選配料，然而來堅記的，更多是為「呷醋」。採訪當日，記者耳聞目睹，有約一半熟客均叫「多汁」，檔主欣姐指坊間大部分的豬腳薑只用甜醋，味道偏酸，顏色偏黑，「我們的豬腳薑用黑醋、白醋和糖調校味道和顏色，不會過酸，無熬得咁深色，偏金黃色」。記者試吃，配料入味，豬腳大隻爽滑，薑則要花3天以上熬煮至軟腍，而醋汁的酸味溫和，不嗆喉，帶有陣陣肉香，確實與別不同！

阿婆夾餅軟熟 兔形缽仔糕呃like

還有另一夾餅檔，街坊稱為「阿婆夾餅」，檔主為70多歲的婆婆，她30多歲做街邊小販時已賣夾餅，夾餅質感軟熟，「（澳門）啲人唔鍾意食脆，鍾意食軟嘛」！婆婆說完便在夾餅塗抹花生醬、煉奶、牛油和砂糖，夾餅軟熟帶韌度，富蛋香，餡料滲進夾餅中，滿腔花生醬和煉奶香。

另外，以小食為主的全記有售造型可愛的兔形缽仔糕，打卡一流，惟味道偏甜，較適合小朋友口味。●

台山街市：小販區

地址：澳門北區蘇沙醫生街台山街市市政綜合大樓地下