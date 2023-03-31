澳門走入街坊「飯堂」 歎土生葡菜 乳豬飯搶手

（註：本文標示價錢為澳門幣，1澳門幣約兌0.97港元）

說到飯堂，總聯想起劣食，然而2013年成立的「澳門退休、退役及領取撫恤金人士協會」內設的飯堂（下稱澳門退休人士協會飯堂），卻是當地人才知曉的隱世美食餐廳。許多人一直以為此飯堂只限會員進入，其實非會員也可用餐！記者於晚上6時多抵達位於荷蘭園二龍喉附近的協會，飯堂座無虛席，氣氛熱鬧。這裏裝修簡單，餐枱鋪上黃色枱布，配黑邊綠色椅子，格局像極我們的工廠飯堂，幸好亦屬乾淨企理。

葡式fusion菜 豬皮雜燴吸盡湯汁

飯堂主打土生菜，擁有四分之一土生葡人血統的90後飯堂經理Julio Lei分享，「以前葡萄牙人行船的時候，經過印度、馬六甲，來到澳門，連同帶來的貨物定居，落地生根，在澳門出生的後代稱為土生葡人。他們用葡國的材料和煮法，混合中式、印度、馬六甲不同地方的材料和烹調手法，衍生出獨特的土生菜」。土生菜可簡單理解為以葡國菜為本的fusion菜，店內的王牌菜Tacho，中文稱為豬皮雜燴或葡式大雜燴，「將中式臘腸、臘肉、臘鴨髀、豬皮和椰菜放進自家熬製的雞湯，用葡式燴法燴1至2小時」。Julio說此菜端上來時鹹香四溢，豬皮和椰菜吸盡湯汁精華，是整個雜燴的靈魂味道，深受客人喜愛。

咖喱牛尾皮爽肉滑 香料味突出

「土生菜不是高檔嘢，是家常便飯，賣相不精緻。」Julio指土生菜毋須高檔食材，他們只用街市新鮮食材、葡國食材、東南亞香料、中式鹹香的醬料等烹調而成，整體味道偏濃，卻又不失食材鮮味。以咖喱牛尾為例，他們堅持使用新鮮牛尾，花約1小時燒毛、洗淨和切件，將連皮牛尾放進混合印度及馬六甲風味的咖喱，燜煮1至2小時，新鮮牛尾肉味濃，皮爽肉滑，膠質黏口，咖喱濃稠，椰香味較弱，反而香料味突出，適合伴飯吃。由於Julio家族從事葡國食品進口生意，有時更會引入冷門材料如馬介休的舌頭。Julio表示葡萄牙有些鱈魚體積龐大，牠們的巨大舌頭亦會用來製作美食，「如果有客人預訂8條馬介休脷，就可用葡式雜燴汁來燴製」。

秘製燒乳豬 限量10至20份

現時午市供應每日套餐，晚市則為單點，共有逾百款菜式，大部分食譜源自協會內的土生葡人畢姑娘。飯堂初開業時由畢姑娘打理，直至她3年前離世，飯堂面臨結業危機，從小在協會出入的Julio不捨，希望保存土生菜，向協會請纓接手飯堂。為了保持質素，Julio繼承大部分畢姑娘的食譜，其中包括飯堂名菜——招牌乳豬飯，「將3至4公斤的越南乳豬，用酒、多種蔬菜及秘製醃料醃過夜，放進大烤箱燒2小時多。每日最多燒2隻，燒乳豬及乳豬飯共賣10至20份，較多人揀乳豬胸，肉較多」。乳豬入口皮脆肉嫩，另外亦將乳豬肉、豬內臟和葡國臘腸切粒，加入白飯炒成炒飯，甘香又冶味。除了畢姑娘的食譜，部分甜點和菜式來自Julio外婆的食譜。提提你，午市及晚市經常爆滿，當中Tacho、燒乳豬、乳豬飯、咖喱牛尾等很快售罄，建議訂座時預訂菜式。

澳門退休人士協會飯堂

地址：高士德士多鳥拜斯大馬路49號B地下華仁中心

訂位及查詢：+853 6274 7766（微博同號）

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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