城門郊野公園 陡斜冷門路線 草山電塔下奇幻交叉石

今次Norman選擇在火炭桂地街花園起步，由駿洋邨駿逸樓圍欄外的小路開始上山。走上數十級樓梯及經過左手邊一排鐵皮屋，再向前走便會出現分岔路。其實兩條路均可走上草山，但因為Norman打算帶大家參觀他眼中的隱世桃源，故選擇向右走，經過一條建有綠色欄杆的石橋，再於前面的分岔口走左路上山（右路有刻着「上往大埔」字眼的石柱），便可進入景點1，地圖上標示為搖斗坪的地帶。現時搖斗坪還有數戶人家，由於位置開揚，全年流水淙淙不絕，加上村民打理得宜，令村落無殘破之感，反倒有幾分世外桃源的氛圍；更令人羨慕的是搖斗坪其實僅距離火炭市區約20分鐘路程，居住在這裏，可說在幽靜中也不失方便。

我們繼續前行，從石屎路盡頭最後一間村屋後方開始轉走山徑。大約10分鐘，便會來到一個三岔口，岔道口豎有一塊殘舊路牌，上面印有「㘭背灣」3個字，而在路牌右邊的圍欄內便是景點2：已荒廢的德華公立學校。

網上有關德華公立學校的資料不多，據說學校以往主要為附近村落如山尾村、㘭背灣村的小童提供教育，但隨着村民移居市區，學校也逃不過殺校命運。雖然現時學校已被鐵絲網圍封，但遊人仍可從網外依稀看到教室狀况，例如隔開左、中教室的木圍欄等。學校在特區政府設立的香港地理數據站網頁上，土地狀况被標示為「可申請作綠化或政府/機構/社區用途的空置政府用地」，但由於位置偏僻兼且無車路可直達，相信要等到新發展並不容易。

深山荒地神奇長巨大劍麻

離開德華公立學校，在剛才三岔口的㘭背灣路牌左邊有兩條山徑，其中右邊一條可直上草山山頂，而Norman就指向最左邊的山徑，說要帶我們看一幅奇特的景色。

這段路約長500米，途中經過林蔭隧道及已變成一片頹垣敗瓦的山尾村，當環境再次變得開揚，便來到景點3、Norman口中的奇特景色現場。原來在疏落的矮樹及荒廢的農地中，突兀地長出數株巨大的綠色劍麻，最大一株更足有成年人的高度！雖然不知道這種熱帶植物為何會出現在香港的深山裏，但由於它的纖維堅韌富彈性，可編成麻繩使用，所以估計是由昔日村民栽種。須注意劍麻的葉片非常硬，葉邊有刺，因此切勿走得太近，以免被割傷。

往交叉石攀升300米 宜慢慢走

影完劍麻，這時應往剛才山徑出口的右方小路走，當經過一條小溪，Norman叫我們留意右手邊的山徑入口，雖然入口縛有一張手寫着「往針山、草山、大埔」的字牌，而且山徑也頗明顯，但如忙着交談便很易錯過。由劍麻位置起計，約走7、8分鐘便會到達入口，他提醒之後這段通往交叉石之路會較辛苦，雖然只長約1公里，但攀升高度卻接近300米，不過只要姿勢及步幅運用得宜（見「知多啲」），慢慢一步步上山應不會太累。經過約50分鐘，當陡斜山徑開始變得平緩，眼前便會出現一片廣闊的草地及多組大石，而景點4──交叉石就在電塔下方，但必須繞到另一面才能看到。

走了近1.5小時，終於可以一睹近年大受歡迎的交叉石真身。這塊巨石除了有一條條水平的侵蝕痕迹石紋，中間更有一個極深的大交叉坑紋，恍如被人用力交叉斜砍兩大刀，非常奇特，難怪會這麼多遊人慕名而來打卡。到底電塔下為何突然出現如此奇石？搜尋資料也無法確定來歷，極為神秘，是人工所為嗎？還是出自大自然的鬼斧神工？由於剛才上斜花了不少力氣，我們決定一邊思考這個謎，一邊在大草地上野餐大休。

4色獅子亭賞城門河美景

補充體力完畢，剩下的基本上是易走的平路及下山路線，與剛才相比可謂相當輕鬆。先順着上交叉石時的方向繼續直走，幾分鐘後便會回到車路，這裏亦是麥理浩徑第七段的尾段，向上走約800米可走到草山山頂，與刻有647米及草山字眼的巨石合照。如果已感到體力透支可直接往下走，沿路靠左邊路線逆走麥理浩徑，約20分鐘後便會來到一座涼亭及一個寫有「往沙田市鎮」的牌坊。穿過牌坊向前走，這條山徑的分岔路可通往沙田道風山及火炭，只要在分岔口一直跟着「華翠園」指示方向走，便不會走錯路，最終走到華翠園旁的穗禾路。右轉順着馬路一直來到盡頭的迴旋處，穿過草地旁的小路，就會來到今次旅程終點「獅子亭」。

一說到獅子亭，很多人第一時間會以為是獅子山沙田㘭道上那一座涼亭，但其實火炭也有一座獅子亭，而且髹有黃、藍、綠、橙4色，非常鮮艷。此外，這座全名為新界獅子會沙田昂堂山獅子亭的涼亭位於開揚位置，可欣賞到沙田城門河一帶景色。天氣好的話，更可清楚看到由水牛山、黃牛山、大老山、慈雲山及筆架山等組成的山脈線。離開時，可於華翠園外的專線小巴站乘搭69K回到港鐵沙田站，或811A往港鐵火炭站。●

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

● 行程

全長：約7.5公里

需時：約2.5小時（不連拍照）

交通：

去程：港鐵火炭站D出口沿㘭背灣街步行至桂地街花園，需時約10分鐘

回程：在華翠園乘專線小巴69K或811A到港鐵沙田站或火炭站

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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