跨媒介藝術：幻想登陸火星 更接近自由？

藉藝術探討顛倒夢想與真實

THE CHILD OF SPACE挪用經典卡通人物三眼仔為太空人，登陸火星後，立於畫面前景的他被巨大的Leica相機擋掉臉容，以觀景窗遊歷火星，空有三眼而不正眼看新世界。背後的肯德基和Prada的招牌顯示人未到齊而商店搶閘登陸火星的奇景，消費主義隨人類一同發掘新宇宙。

THE SON OF MAN則將René Magritte同名畫作中遮擋人臉的青蘋果置換為蘋果手機，借用了卡通人物Morty入畫，那貼在額前的手機就像是「定身符」，其僵直的身體與睜大的眼睛暗示人身自由被限制。畫面下方是spa廣告，後方是酒店招牌——人的身體真實的感官愉悅早已被網絡成癮所取代。藝術家直擊現代人的虛無，無論是系列名稱中的「Rich」還是他發問的「百倍隔絕是否帶有自由」都充滿諷刺意味。●

Space Rich展覽

日期：即日至6月4日（逢周一、二休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：The Stallery WCH 灣仔石水渠街82A

門票：免費

網址：store.thestallery.com/collections/space-rich

文：Chor