Watches & Wonders表展新表速報 「虛擬」概念大熱 漫畫風注入表盤

Cartier 鏤空太陽新月

每年，Cartier Privé系列均帶來一款限量發售的編號腕表，向經典設計致敬。剛面世的系列第7款作品是Tank Normale腕表。Tank早在1917年由Louis Cartier設計，1919年推出市場，多年來出現過不少變奏款式。今次的表款保留原型腕表的整體比例和斜面藍寶石水晶鏡面。腕表有幾個不同型號，包括搭配棕色鱷魚皮帶的黃金表款和搭配黑色鱷魚皮帶的鉑金表款，另外也有首次推出的黃金表鏈和鉑金表鏈款。腕表配備鏤空機芯，搭載24小時顯示功能，由同樣鏤空的太陽和新月圖案指示時間。分針每小時在表盤上轉動一圈，時針則每24小時而非12小時轉動一圈。表盤上半部分顯示白晝時間，下半部分顯示夜晚時間。表盤上下部分的鏤空表橋覆以漸變色，象徵晝夜變化。限量發售50枚。

Chanel 虛擬像素概念

Chanel是其中一個由之前Baselworld表展移師WW的品牌。雖然轉移陣地，但品牌的重點作始終離不開J12。近年「虛擬」概念大熱，不少品牌推出相關設計，Chanel也不例外，推出J12 Cybernetic腕表。黑色高抗磨陶瓷及精鋼表殼，飾以像素切割白色高抗磨陶瓷貼片，配搭精鋼固定式黑白塗漆藍寶石水晶表圈。黑色漆面表盤同樣飾以霧面白色像素塗漆圖騰，旋入式白色高抗磨凸圓形切割陶瓷搭配精鋼表冠。黑色高抗磨陶瓷表帶搭配精鋼三層摺疊式表扣。腕表搭載Caliber 12.1自動上鏈機械機芯，由品牌共同擁有的瑞士製表廠Kenissi製造，經COSC認證。專門店獨家限定表款，藍寶石水晶表背搭配LIMITED EDITION字樣。

Panerai 復古「加州」盤

Panerai早年研製含有鐳成分的Radiomir發光物料，並於1916年註冊技術專利，讓潛水儀器在黑暗環境中依然能清晰顯示，這技術突破為品牌與意大利皇家海軍的合作揭開序幕。品牌最初在1935年發表Radiomir腕表原型，及後不斷改良設計，例如加入三文治式表盤、表冠保護裝置及全新發光物料Luminor等。今年面世的Radiomir California腕表正是向此歷史致敬，以品牌檔案記載的Ref. 3646腕表為靈感，巧妙地同時採用羅馬數字和阿拉伯數字時標（即California表盤）。以往的California表盤腕表均為47毫米直徑，這次則換上45毫米、經全新裝飾打磨工藝處理的Brunito eSteel材質表殼，配搭復古綠色表盤，獨一無二的紋理呈現歲月的質感。

Hermès「雙面」駿馬漫畫

兩年前，年輕漫畫家Ugo Bienvenu為 Hermès設計了一款令人驚艷的絲巾，命名為Wow，將品牌的馬術精神移植到漫畫世界中，絲巾的正面以多色詮釋，背面則為單色版本。品牌瑞士的鐘表工坊被這個「雙面」設計吸引，決定製作「雙面」的Arceau Wow工藝腕表。但它的雙面設計跟大家想像的不一樣，而是在一塊透薄珍珠貝母的兩面劃上不同圖案。背面先以黑色顏料將圖案臨摹，並手繪整個裝飾圖案，大約畫上20層彩繪來完成細微的圖案背景，每層均需要在90℃的窰中烘乾。駿馬和女主角則畫在表盤正面中央，色彩更鮮明顏料更濃密，看起來就像從表盤中飛奔出來。浮雕效果呼應表盤背面如絲綢般柔和的顏色。每塊表盤耗費超過35小時才能完成。 腕表設兩個顏色配搭，各限量24枚。

Piaget 超薄萬年曆

超薄機芯一向是Piaget的耍家強項。早在1960年，品牌製作的12P機芯已採用微型擺陀，成為當時全世界最纖薄的機芯，50年後此機芯被重新演繹為新一代的1200P機芯。來到2023年，品牌以1200P為基礎，附加了一個設有月相裝置的萬年曆組件，製成僅厚4毫米的全新超薄1255P機芯。新機芯搭配在Polo萬年曆超薄腕表中，也是Polo系列腕表首度配備萬年曆功能，厚度為8.65毫米。深翠綠色表盤飾有直紋圖案，9時、12時和3時位置分別設有顯示日期、月份（及閏年顯示）和星期的副表盤，6時位置則設有月相顯示，腕表能正確計算星期、日期和年份直到2100年。

Roger Dubuis 漸變尖晶石

日內瓦印記（Poinçon de Genève）是腕表業其中一個認證，由機芯精準度至腕表打磨細節、功能等，均有嚴苛要求。Roger Dubuis是少數所有腕表也通過此認證的品牌，最新推出的Excalibur Blacklight Spin-Stone Monobalancier腕表也不例外。表圈和機芯框架均飾有從紅色漸變到藍色的尖晶石，覆有Super-LumiNova夜光塗層，無論白天、夜晚還是在紫外燈下，每顆尖晶石都閃耀不同色彩。RD720SQ自動機芯換上經優化的微型擺陀和擺輪，可減低震動，提高走時穩定，動力儲存亦增加至72小時。擒縱裝置的形狀同樣經過改良，搭配覆有鑽石塗層的矽托磐石，並採用全新潤滑油。42毫米表殼以品牌專利Eon Gold玫瑰金製成，確保其顏色歷久不衰。●

查詢：Cartier 8105 5008

Chanel 3622 5288

Hermès 2525 5900

Panerai 8200 3033

Piaget 2530 2188

Roger Dubuis 2918 9368

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]