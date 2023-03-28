論盡教育：高中中史科要「必修必考」？

劉智鵬議員說要將中史科改名為「中國歷史地理及文化科」，應將該科定為高中「必修必考」。這名字雖然有點累贅，但劉議員說得對，歷史確實包含地理和文化。教育局長蔡若蓮答得好，她毫不含糊說對中史科列為必修科有保留。有保留是婉轉的拒絕，好彩局長婉轉地斷然拒絕，否則教中史的阿sir及miss有得震無得瞓。

培養學生國家觀念 不能單靠歷史一科

蔡局長不愧是科班出身，有實際的學校行政經驗，她說要考慮學校課程架構、學與教的安排、學生選科及出路、學習壓力、師資培訓、教材編寫和教學配套開發等。蔡局長還列舉好幾點保留的原因，她直指培養學生的國家觀念，不能單靠歷史一科，高中階段的「必修必考」不一定更有效提升民族感情及國民身分認同。蔡局長的回答是否有點對牛彈琴不得而知，但這內行人深度的回應，小婦人佩服得五體投地。局長，您說了小婦人想講又唔知點講的心底話。

自強靠胸襟學問 自豪靠信心謙遜

愛國是與生俱來的情懷，王師奶接受教育時期是英治時代，並無愛國教育這概念，但無阻小婦人的愛國。記得中國射擊運動員在奥運獲得第一面金牌，小婦人開心到成個跳起，頒獎時看到國旗升起、國歌奏起，不禁熱淚盈眶。看到郎平帶領中國女排奪世界盃，民族自豪感油然而生，這些都毋須「必修必考」才可達到。議員不是萬能，不能樣樣都識，更不要樣樣扮識，自暴其短。請細味局長的專家之言。

王師奶牛頭角一匹婦耳，不敢妄談歷史，總覺得君主制度下人民受苦的日子多，《清明上河圖》的繁華景象是畫家筆下的幻想，中華民族是苦難的民族。如果以國仇家恨刺激國民自強，難免將暴戾之氣世世代代蔓延下去，若日本侵華餘恨未消，中國人不應到日本旅遊，中國學生不應到美國留學，中國不應和八國聯軍任何一國有商貿關係。俱往矣，讓過去的過去，面對祖國的現代化建築，自強和自豪會翩然而至，不需「必修必考」去硬銷。自強靠寬闊的胸襟，遠大的眼光，深邃的學問；自豪靠信心、謙遜、努力。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]