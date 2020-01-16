辣媽CEO：出國讀書好唔好？

人在異鄉 一切都只能靠自己

如果用香港教育制度，用考試成績分數，或以考入名牌學校大學為目標結果去衡量的話，大小T兩個都是失敗者！但正正因為DSE的失敗，造就了他們兩個在韓國和英國大放異彩。兩姊弟在香港時一直被照顧得無微不至，當人在異鄉，一切都只能靠自己的情况下，生病了、受傷了，自己去睇醫生食藥就算。對他們兩個的功課學業成績，我一直採取積極不干預態度，從來沒強迫他們補習考試，一定要攞高分，一定要讀大學。成績好不好，不需向我交代，只需要和他們自己和老師交代就好了。結果憑他們兩個自己的努力，學業成績一直進步，用突飛猛進來形容亦不為過。但令我最感動、最老懷大慰的不是成績，而是他們兩個自立自理和自我管理的能力！孩子們長大了，能夠成為自己人生的主人，不是我的附屬品，是我這個做母親的終極目標。

從孩子興趣性格考慮出路

我送他們兩姊弟出國讀書的決定，是我為他們兩個做得最正確的決定。不過這個決定不是計算出來的，是跟着他們兩個志向和興趣、性格決定出來的。大T去韓國是因為她對韓國語文文化，包括K-pop的興趣，由延世語學堂到成為梨花女子大學畢業生，憑她的個人努力一手促成；選擇送小T去英國讀書，是根據他的興趣性格和想修讀的學科決定。他在英國讀書生活，簡直如魚得水，一點隔膜隔閡都沒有，不知幾樂在其中！

我有好友，因為兒子性格反叛管教不來，香港考不入大學，就把他送到外國讀書，以為兒子就會修心養性，改過自新。逃避解決不了問題，最終還是事與願違，他拿着父母的附屬卡花天酒地，很快和當地黑社會打成一片，情况比在香港時還要差。

一直有讀者朋友問我，應不應該送孩子出國讀書，我無法提供答案，只能分享個人經驗和所見所聞，給大家參考。每個孩子都是獨特，都是獨一無二，不能一概而論。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]