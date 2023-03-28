家庭有教：定時定候睡覺 孩子發展更好

固定時間睡覺 認知能力較高

另一方面，流行病學家Yvonne Kelly在英國做過全國追蹤研究，團隊從過萬家庭中收集數據：邀請有3歲孩子的家長，為孩子的睡眠習慣填寫問卷，到7歲時再直接測試孩子的閱讀、數學和空間思維能力。結果發現，3歲時於固定時間上牀睡覺的孩子，7歲時在所有認知能力測試中都有較高分數。

換句話說，充分的睡眠分量和固定的睡眠時間同樣重要。

既然固定的睡眠時間對孩子的認知發展有如此長遠的影響，家長又可以怎樣幫助3至5歲的孩子建立睡眠常規呢？臨牀心理學家Edward Christophersen和Susan Mortweet就有以下建議：

．避免讓孩子在睡覺時間前30分鐘做激烈活動。家長可以每晚和孩子安排一些固定的睡前活動，如關電視、喝牛奶、刷牙、睡在牀上、聽音樂或講故事，讓孩子知道完成這些固定活動後，便到睡覺時間，要乖乖入睡。

．到了睡覺時間，家長可以說「現在9點半，是時候睡覺啦！爸爸明天早上再見你，你好好休息」，接着關燈。

．有時候，孩子在日間沒有受驚受壓，亦並非肚餓或生病，但仍不想睡覺。這時家長應該盡量避免妥協，否則可能會破壞已經訂立的睡覺常規；但若事出有因，孩子需要多點時間才能入睡，家長亦可以按需要提供一點彈性。例如：「爸爸知道你今日生病，有點不舒服，所以爸爸今晚可以多講一個故事，多陪你15分鐘。現在是9點半，我們今晚會講故事到9點45分，到9點45分就要睡覺了。」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]