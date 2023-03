華德物語：人工智能兩面睇

近月,人工智能的討論非常熱烈,不知道大家有沒有參與?我就讀的大學在考試期間就向全體師生發通告說明相關學術取態,要求大家不要使用聊天機械人寫學術論文。聊天機械人的能力實在是萬眾矚目,能快速地應對問題,坦白說,我在構思論文方向、做背景資料蒐集時都運用過聊天機械人。過程中,我一度代入教授問問題的用語和語氣,效果也相當不錯,令我能快速地收窄研究題目和找出相關書本、過往學術研究,故聊天機械人對我的工作效率有所提升。

工作崗位被電腦取代 新興職業誕生

不過,聊天機械人的確是種誘惑,就如莎士比亞的名言,「To be or not to be, that is the question」。 科技的發展和進步,不會理所當然只帶來便利,也會在其他地方造成影響。在一片熱鬧的討論裏,比較多聽見的是人類對人工智能的恐懼,比如,知識產權是否得到保護呢?未來哪些職業又會被邊緣化呢?無獨有偶,我在本學期剛好修讀了與之相關的研修課「Innovation and start-up in EU」,其實科技或工業發展每每有突破的發展時,人們都會出現恐慌。在1970年代,工業開始引入電腦輔助製造(computer aided manufacturing),許多工作崗位被電腦取代;但另一邊廂,就有不少新興職業誕生。到後來的電子化及網絡技術,簡直把全球化提上日程。千禧年那陣子,美國及法國醫院的醫療團隊用光纖網絡連接兩間醫院,完成了一場遙距的膽管切除手術。但另一方面,個人資料更容易被泄露;網絡欺凌、上癮也只是冰山一角的社會現象。

從這學期的研修裏,我體會到其實科技發展、產品本質上不會自動帶來道德規範,它就是一種工具,視乎使用者如何運用而帶來不同的影響。有見及此,人工智能需要社會監管,觀察其帶來的影響,從而作出回應。在熱鬧的討論中,大家不妨也帶帶風向,看看人工智能在社會增益方面的可能。我在德國看到的例子是,政府提供資源給回收業,讓業界運用Recycleye Robotics人工智能機械臂來作垃圾分類。希望這次分享帶給大家一點新看法。

下回跟大家說說一件沉重的事,3月中在我們所在的州份發生「12歲女童被同齡兒童謀殺」事件,我們正追蹤事態發展,希望下回分解。

文:華德媽

作者簡介:年輕媽媽,在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗,日常最愛寫下兒女的一切,好讓將來能夠好好回味。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第442期]