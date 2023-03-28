增添父能量：延續爸爸的愛

如果爸爸們細心思想，不難發現自己是如何被原生家庭的爸爸塑造成今日的自己，相信部分會因現在所擁有的特質感到自豪，雖然難免會有不健全的部分，但這些都可以成為提醒自己，加以優化的特質。筆者希望分享以下3個貼士，幫助爸爸們更好地傳承父愛給下一代的兒子。

爸爸參與度高 孩子更聰明

1. 將父愛的經驗傳承

美國學者John Snarey指出，爸爸有着「親職的傳承parental generativity」這個任務，主要指的是教養下一代的責任，這任務也可以用來說明爸爸角色在兒子生命歷程中的重要和使命。因此，由男人成為爸爸開始，這任務就已經賦予在爸爸身上。事實上，父愛不足有可能令兒子估計自己被忽略或被討厭；父愛充足或是缺乏，甚至會一直影響兒子的成長。因此，讓兒子感受到父愛是一個重要的傳統，需要爸爸的努力去將父愛傳承。

2. 成為不缺席的爸爸

不少上一代的傳統爸爸是家中的「工具」角色，早出晚歸來掙錢養家，缺乏陪伴兒子的時間，但爸爸在兒子的教育和培育過程中扮演着關鍵角色。哈佛大學一項研究顯示，爸爸對育兒的參與程度愈高，兒子就愈聰明，適應力更強。亦有其他研究顯示，爸爸的積極參與對兒子的學業成就、社交技能和情緒發展均具有正面影響。因此，建議爸爸多陪伴兒子一起參加學校的親子活動，教導兒子完成功課，並經常與兒子正面溝通，以便更好地了解兒子的需求和興趣，亦讓兒子在這些父子時間中感受到父愛。

無條件接納 助建自信

3. 父愛只因他是你的兒子

美國University of Connecticut的名譽教授Ronald Rohner在研究發現，如兒子認為爸爸接納自己，會更獨立、自信，情感更完備，有更好的控制情緒，並形成積極正面的價值觀。爸爸可以鼓勵兒子獨立解決問題，適度地給予支持，並讓兒子在安全的環境中嘗試和學習。即使兒子犯錯，爸爸若能表現無條件的接納，兒子將能夠建立自信心和應對挑戰的能力，亦會明白父愛並不會因為他的行為而有所改變。

每個爸爸都確實可以成為比自己爸爸更好的爸爸。父愛的傳承對兒子至關重要，將父愛化為一份祝福和禮物，無條件的送給兒子，是讓這份愛傳承下去的關鍵。爸爸的愛和自身榜樣，將會為兒子的人生定下基石，甚至影響他對下一代的教養。爸爸們，你是否已經準備好，繼續將父愛傳遞下去？

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第442期]