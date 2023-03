國際親子台：帶有能力的話

【明報專訊】楊紫瓊憑藉《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)一口氣橫掃荷李活的電影大獎,並成為奧斯卡首名亞裔影后。在領獎時,她慷慨陳辭道:「正在收看頒獎典禮,並與我一樣的小男孩和小女孩,請看,這個獎是一盞希望之燈,代表對未來的盼望與無限可能。這是勇敢做夢,便能夢想成真的證據。」 (For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that... dream big, and dreams do come true.)