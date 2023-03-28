親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳手腕上的血痕

好景不常，升上四年級，小荳荳的父母開始有不少爭執，常常為了小事爭吵。慢慢地，開朗的小荳荳臉上常常掛着的陽光笑容消失了，健康的臉蛋開始變得瘦削，功課慢慢也退步了。再過了一段時間，她回校後天天以淚洗臉，叫人心痛！功課差了，還好行為還是一樣的好，對同學友善，是大家都想交的朋友。

家庭狀况把孩子壓垮

一天，同學來報告，看到小荳荳手腕上多了很多傷痕，非常擔心她。我檢查了一下，發現滿滿的20多道，有深的，也有淺的。我的心中一沉，大叫糟糕！家庭狀况把孩子壓垮了。

找了小荳荳來一談，原來昨天晚上，媽媽說有了新男朋友，爸爸收拾行李離家了。任小荳荳哭得呼天搶地，都沒有辦法把爸爸留住。她愛媽媽，也愛爸爸。她一直希望爸媽可以重修舊好，重新給她一個充滿愛的家庭。可惜事與願違，她等不到事情有轉機，反而結局竟是爸爸先行搬走。她不能想像沒有了爸爸的日子，於是就拿起𠝹刀，一刀、兩刀地𠝹下去。年紀還小，她沒有死的勇氣，所以沒有對準脈門𠝹下去。一刀又一刀，她也感覺到痛，但這種痛的感覺，正好抵消了在淌血的心的傷痛。肉體的痛要比內心的痛苦易處理得多。她不懂得怎樣面對家裏的情况，如何選擇，她想消失於世上。她一直以笑臉對着父母，想着自己乖一點，也許父母就不會爭吵。所以爸爸媽媽一直不知道她有多痛苦和傷心。

不論父母關係如何 對孩子的愛不少一分

也許，我可以幫得上忙吧！我想……

分別給小荳荳的爸爸和媽媽各自打了一通電話，了解到父母均不知道孩子有自傷的行為，更不知道原來孩子一直因為父母不和感到困擾。二人都沒有留意到孩子成績倒退，食慾變差，身形變得瘦削。在電話提醒過後，二人對自己造成對孩子的影響懊悔不已。過去一段時間，太專注於雙方爭吵，而忽略了孩子。父母答應，不論二人關係如何，對孩子的愛不會少了一分。翌日，再見到小荳荳時，她沒有再哭。我們再次一起聊天，她說，父母均向她道歉，並答應必定一樣愛她。只是爸爸媽媽自己之間的相處方式及關係不再一樣。但好消息是，二人不會再爭吵。而且，小荳荳可以按自己的選擇有時住在媽媽那邊，有時住在爸爸這邊。爸爸媽媽也答應每個月跟她去一次主題公園，就像沒分開的時候一樣。她心裏總算出現了一道曙光。

後來，小荳荳的臉上，漸漸回復了過去的神采。她說，現在這樣，總好過天天看着自己最愛的父母在爭吵。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第442期]