好去處：邊玩邊睇飛機升降 室內chill住放電

文︰森恩

Chill Kids Club位於赤鱲角亞博館站旁，由市區出發路程雖遠，但為了讓孩子有不一樣的放電體驗，絕對值得。那裏雖不設餐飲區，但爸媽卻不用擔心餐飲配套，皆因K11 ATELIER 11 SKIES有玻璃幕天橋接通麗豪航天城酒店，除了可在酒店餐廳享用自助餐，還可考慮staycation一晚，那就更加chill，不用得「趕頭趕命」！

賽車場親子大比併

Chill Kids Club除了地方夠大，光線亦十分充裕，有偌大玻璃幕牆，在室內也可以享受陽光照射的溫暖感。這個適合12歲或以下嬰幼兒及兒童玩樂的遊樂場，共設18個主題遊樂設施，包括特色拱形滑梯、大型波波池、沙池及多個攀爬機關。小朋友可一邊游繩攀上拱形滑梯後瀡下去波波池，一邊觀賞飛機起跑與降落；若坐在專為家長而設的觀察區域，向左看過去就是大灣區風景，向右走過去就是專為 2 歲或以下幼兒而設的「小體操專區」。另外，在小型電動賽車的「賽車場」，更有可供成人駕駛的電動車，父母隨時可落場，與子女比試駕駛技術。

■Chill Kids Club

開放日期：每月各有不同，留意官網最新公布，營業日期至8月31日

營業時間：上午10:00至晚上6:30（每個開放日設3個玩樂時段，每時段2.5小時）

地址：赤鱲角航天城東路6號K11 ATELIER 11 SKIES 2座6樓

售價：成人$60，小童$208或280（時段不同，收費不同）（1歲以下之嬰幼兒免費入場）

預約網站：www.dpedu.com.hk/chillkidsclub

查詢：5695 6681

備註：須提早20分鐘到場做登記手續，以及穿著防滑襪子進場

[Happy PaMa 教得樂 第442期]