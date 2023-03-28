採訪手記：社交情緒教育 提升身心健康

全人發展 建立校園同理心文化

為了今次專題，記者合共採訪了4名校長和1名教師，還有協力機構的負責人，可想而知，佛聯會這個項目有多龐大。亦由於牽涉的持份者人數眾多，每間學校要做好內部統籌、跨校協作，亦非簡單容易的事情。但佛聯會和7間小學校長之所以寧願「捨易取難」，全因他們都是教育有心人，且理念一致，大家都希望真正幫到學生的全人發展，並建立校園的同理心文化。

推動正向教育 實踐善意溝通

所謂教學相長，以全校參與模式推動正向教育，實踐善意溝通，受惠的，不止是學生，還有教師。佛聯會屬下佛教慈敬學校校長范秀琪及訓導主任楊潔婷，皆異口同聲表示，透過推動社交情緒教育課程，也增加了教師自我同理與同理別人的能力，對改善與家人和同事之間的關係，大有裨益。這種校園幸福感，正是現在學界最需要的。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第442期]