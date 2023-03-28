百年警署綠色任務 「官中」藝術課 大埔舊地新遊 推動地球轉

1 綠匯學苑

穿越124年 體驗永續生活

行程第1站，我們穿越124年，來到新界首間永久警署——舊大埔警署；如今它已活化為推廣永續生活的綠匯學苑。

我們從港鐵大埔墟站A2出口起步，轉右直行約1分鐘，留意右邊的行人隧道；穿過隧道到運頭角遊樂場，直行至遊樂場的運頭角里出口，便可走上小山丘上的綠匯學苑，全程步行約10分鐘。1899年落成的舊大埔警署，是新界現存歷史最悠久的警署建築群，2021年被列為法定古蹟。一片平坦寬廣的草坪連接3幢單層式具「實用主義」風格的建築物——主樓、職員宿舍和飯堂大樓。最吸睛的莫過於遊廊和百葉窗，都是為適應香港潮濕炎熱氣候而設計。而採用了筒瓦及片瓦、以本地建築方法興建的中式木屋頂結構，亦流露出歷史韻味。報案室、羈留室及槍械房等昔日設施，已改建成文物展覽室，可了解警署歷史及建築特色。若想再加深認識，推介參加約1小時的古蹟免費導賞（預約：bit.ly/3xPUjv2），甚至入住其低碳旅舍來個綠色staycation。

綠匯學苑的最大任務是推廣永續生活，經常舉辦工作坊等活動，4月29至30日將舉辦「農林‧採梅」體驗營，有興趣者不妨瀏覽官網最新活動資訊。

2 下一站 林村河

退役列車 為街坊擋雨

暢遊綠匯學苑後，沿廣福道、東昌街走，來到林村河畔尋找「烏蠅頭列車」。步行約10分鐘，在東昌街社區會堂及大埔東昌街康體大樓附近，終於見到港鐵車廂造型的避雨亭。它由俗稱「烏蠅頭」的東鐵線退役英國製12卡列車的組件改裝而成，車門、車窗跟不鏽鋼椅子充滿親切感；車門上方屏幕顯示「下一站 林村河」，將車卡融入社區中。避雨亭自去年底開放使用以來，除了為散步街坊提供小休之處，更吸引鐵路迷和市民跨區打卡。

3 大埔藝術中心

舊官中變藝團基地 激活創意

跟「烏蠅頭」打卡後，在林村河畔散步，心情舒暢。信步橫過寶鄉橋至大埔太和路，旋即看見被樹木圍繞的大埔藝術中心。這所外觀保留着中學校舍樣式的藝術中心，由建成於1984年的前大埔官立中學空置課室大樓及操場改裝，2019年啟用。

在典型舊式校舍中注入了藝術元素，例如正門附近一面牆壁加裝大型鏡面，化身戶外舞蹈空間，地下設置不同藝術裝置，梯間亦繪上壁畫。不少細微地方保留昔日官中痕迹，如校內告示牌，部分長櫈也是重用校內木材。就算不是舊生，也會勾起不少中學回憶。

大部分教室現成為藝術工作室，有逾10個藝術團體進駐，例如推廣兒童劇場逾20年的大細路劇團，打造香港首個開放式兒童劇院的香港五感感知教育劇場，推動印度藝術的BEYOND Bollywood，帶來全漆黑戲劇活動等不一樣藝術體驗的「人仔叔叔‧黑暗劇場‧藝造人才」等。藝術團體不時舉行演出、體驗，詳情可瀏覽官網。

中心內設多間特色商店和食肆，例如在寶湖道街市打響名堂的二手書店解憂舊書店，進駐中心開設分店「解憂舊書店~ 藝術廊」，主打二手藝術書籍，另有CD櫃和雜誌架。書店中央設有展覽空間，不時舉行展覽。

書店斜對面是意大利餐廳Pentola，主打手工意粉。混合九龍麵粉廠麵粉、意大利00號麵粉及semolina粗粒小麥粉製作的手工意粉，麵條又香又滑。特別推介伯爵茶胡椒慢煮牛面頰特寬麵，使用黑、白、粉紅胡椒和伯爵茶葉慢煮安格斯牛面頰肉6小時，將肉切細後煮至收汁，再加入煠過的手工特寬麵。肉軟腍，而意粉吸汁又掛汁，胡椒帶香、辣和橘子風味，特別冶味。店內也有不少特色雞尾酒，例如Martini加入本地白蘭樹下氈酒調製。

另外預告一下，另一間Café Je T'aime2我也愛你咖啡館將在4至6月開幕，餐廳將兩面牆壁改為落地大玻璃，光線充足。主理人之一George曾在上水創立Café Je T'aime咖啡館，當時店內注入繪本元素，新店同樣注入繪本畫作，店內家具大部分重用志記鎅木廠木頭，每件均有故事，留待開幕後George現場為你一一介紹。

4 昌運中心商場

復刻懷舊冷糕 潮玩「心太軟」

在大埔藝術中心閒逛、看書，再飲杯咖啡，不知不覺花了2小時。離開時可選擇位於安邦路的出口，眼前左前方是街坊商場昌運中心商場，場內可找到許多親民價小食。「雞蛋仔專門店」出名雞蛋仔和格仔餅，也復刻懷舊冷糕，除了花生碎、椰絲、牛油加砂糖等懷舊口味，也創作注入朱古力漿的心太軟冷糕。冷糕即叫即做，將粉漿注入直徑約16厘米的銅模，蓋緊烘香後，放上餡料，將冷糕對折即成。記者試吃，覺得餡料較少和糕底薄，但外皮微脆尚有昔日風味。回程可從商場步行約2分鐘至安埔路的大埔中心巴士總站，有巴士前往九龍和港島。

■INFO

●綠匯學苑

地址：大埔運頭角里11號

網址：greenhub.hk

●大埔藝術中心

地址：安邦路12號

網址：tpac.hk/tc

Pentola位置：地下G01至G02室

解憂舊書店~藝術廊位置：地下G04室

Café Je T'aime2位置：地下G08室

●雞蛋仔專門店

地址：安慈路4號昌運中心商場地下14A舖

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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