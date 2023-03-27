情緒診所：走出傷痛 靜默陪伴勝千言萬語

尊重每個人的步伐

我過去20年在醫院工作，一直有機會與晚期病患者和家屬同行。每宗個案都令我印象深刻，亦感激大家對我的信任，與我分享在面對病患和死亡時的心情起伏。

近年開始從事生死教育工作，讓更多人了解哀傷的面貌，明白經歷哀傷的意義，以及了解喪親者的需要。每次在講座或課堂上總會被問到兩個問題：

1.究竟經驗哀傷的時間有多長？

2.哪些是適合的安慰語？

如果細心一點觀察，每個人經驗哀傷的時間都不一樣，最重要是尊重每個人的步伐。很多人不明白為何經過了一段長時間，身邊人仍走不出傷痛。要知道人最珍惜和最看重就是人與人之間的關係和連結，當死亡發生，那一刻所有的事情像斷了線一樣，那種痛苦和哀傷情緒其他人是難以理解。

安慰言語非最重要

去年出席了好友母親的喪禮，她之後跟我分享母親患病晚期時很多生活點滴，令她最感安慰是有社福機構定期探望和陪伴，甚至是喪禮那天機構職員也親自來送別，令她感到人間溫暖。我想起以往在醫院工作時，差不多每個月出席2至3個喪禮，那一刻我並沒有說什麼安慰言語，有時只是輕輕握着對方的手，或坐在一旁默默陪伴。每一次喪禮過後，當我做喪親輔導時，家人都會提起這個小片段。哀傷者最需要的並非一些言語安慰，靜默的陪伴反而勝過千言萬語。雖然陪伴看似輕而易舉，但又有多少人願意付出時間送出這份無價的禮物？如果你身邊朋友正處於哀傷狀態中，請尊重他們的步伐，不要急着叫他們走出來，因為哀傷裏帶着對逝者的愛，你的陪伴已是一份最好的禮物。

思念常在，愛永存。即使眼睛看不見，並不代表不存在。我們和至親的關係永遠不變。

文：李泓（香港中文大學社會工作學系講師）