談痛說情：強忍痛症加劇失眠 惡性循環

炎性因子破壞睡眠質素

數年前，我和研究團隊追蹤了接近500名長者18個月，嘗試從他們身上了解骨骼痛症與失眠的關係。在這1年多時間內，部分長者患上痛症，他們的失眠狀况也隨之增加；與此同時，部分患有痛症的長者在研究追蹤期間病情得到紓緩，他們的失眠狀况也減輕了。總體來說，患有痛症的長者較多受失眠困擾；痛症愈是強烈，失眠也愈加嚴重，說明痛症與失眠關係密切。而且不論長者性別、年齡及有否患上其他慢性疾病，骨骼痛症與失眠的關係密不可分。

儘管我們未清楚掌握痛症與失眠的因果關係，但我們知道骨骼痛症會釋放細胞激素等炎性因子，它們會破壞睡眠質素。另一方面，睡眠是人體修復受損組織的重要程序，睡眠不佳或失眠都會令這個修復過程大打折扣，令痛症的康復速度受影響。

長者易淺睡 問題更嚴重

這次研究更進一步確認，骨骼痛症對生活的影響，不僅只在痛楚發作一刻的破壞，而是對整體及長遠健康的損害。尤其是長者的睡眠一般較年輕人淺層，容易受疾患影響，並形成惡性循環，令痛症及失眠每况愈下。

事實上，慢性痛症有多種紓緩方法，其中包括藥物、運動及心理治療，而適當改善痛症有助改善與之相關的睡眠問題。換言之，痛症不是一個靠「忍」可以處理的疾病，而是需要重視和及時處理的問題，否則病情會持續惡化而變得棘手，難以處理，同時也會影響其他生活層面，包括對維持生理及心理健康皆非常重要的睡眠。百忍未能成金，卻可能換來一「失」——失眠。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）