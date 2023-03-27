醫學滿東華：母嬰感染「隱形」乙肝

香港約有7%人口感染乙肝病毒，主要傳播途徑是透過血液和性接觸傳染，例如母嬰感染、共用針筒或不安全性行為。慢性乙型肝炎並沒有明顯病徵，患者可能只感到疲倦或食慾不振等，然而嚴重者可能出現黃疸（皮膚和眼白變黃）及尿液呈深茶色等情况。假如出現肝硬化的併發症，可導致腹水、腳腫甚至肝昏迷。因此，乙肝患者需要定期跟進病况，並在適當時候接受治療，盡量減低肝硬化、肝衰竭及肝癌病變的風險。

定期檢查 適時治療減肝硬化風險

其實不少人於驗身時始發現自己是乙型肝炎病毒攜帶者，亦有人因家族病史而發現，他們都需要定期抽血去評估其肝功能及乙肝病毒活躍程度，亦需要做肝臟超聲波及肝纖維掃描檢查，以作肝癌篩查和了解肝臟纖維化程度。至於何時需要藥物治療？假如患者肝酵素上升、乙肝病毒活躍，或已出現肝臟纖維化甚至肝硬化的情况，這些均是醫生需要考慮處方抗病毒藥物的因素。

經過一輪評估，我發現阿明肝酵素上升，乙肝病毒水平亦偏高，因此建議他開始服用抗病毒藥物。在他依時服藥及持續監察下，病情受到控制，亦大大減低了將來出現併發症的風險。

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文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）