中醫意見：貧血不一定血虛 食療補益氣血

很多人都有誤解，以為貧血的人一定是血虛，或是血虛的人一定有貧血，何慧潔強調，兩者有較大關連但並無必然關係，「部分病人即使有血虛症狀，包括臉色蒼白、經常頭暈、心悸、失眠等，但驗血顯示沒有貧血；相反，檢測到有貧血的病人，又不一定有血虛的症狀，因此兩者不能畫上等號。」

補益心肝 健脾和胃

另外，在中醫學說，貧血病機與心、肝、脾胃等臟腑關係最為密切，何慧潔解釋︰「中醫的概念，『心主血脈』、『肝藏血』，貧血與心肝關係顯而易見；脾胃與血液化生有關，『脾胃是後天之本』，我們透過脾胃，把飲食攝入的營養物質轉化成為氣血，假如脾胃不好，氣血化生不足，亦會導致貧血。因此，治療應按需要補益心肝，健脾和胃，益氣補血。」

根據不同證型用藥

用藥則根據不同證型，針對血虛者，常用藥材包括當歸、川芎、白芍、熟地等；至於氣虛者，會表現得疲倦乏力、臉色蒼白、頭暈氣促、聲低懶言等，常用北芪、黨參配伍當歸、紅棗；陰虛常見於女性更年期的月經量多及崩漏，她們經常有潮熱、手心足心熱、口乾舌燥、便秘、失眠、多夢等情况，多使用龜甲、知母、旱蓮草、女貞子等藥材；陽虛者，一般會在氣虛症狀上，再有明顯畏寒怕風、手足冰冷、精神不振和嗜睡，可使用附子、乾薑、肉蓯蓉等藥材調理。「不過，這四虛未必是獨立，有些人氣血兩虛，有些人則氣陰兩虛。因此，中醫講求辨證論治，而且不會使用單一種用藥，往往要配伍和使用複方，加強療效。」

要醫治貧血，除服藥調理，亦可採用食療輔助，何慧潔推介兩款湯水，有助補益氣血。

菠菜豬膶湯 補血養肝

材料（3至4人分量）︰

豬膶200克，菠菜160克（或4両），杞子、薑絲、麻油各1湯匙，鹽、生粉和米酒適量

做法︰

1.豬膶切片，以清水洗淨血水，用少許鹽、生粉和米酒醃30分鐘

2.菠菜洗淨切段，汆水備用

3.湯鍋加入4碗半清水，大火煮滾

4.把豬膶放入，轉細火煮5分鐘，加入菠菜、杞子和薑絲，再煮5分鐘，用鹽和麻油調味，即可飲用

功效︰補血養肝，明目

備註︰豬膶及菠菜含豐富鐵質，適合缺鐵性貧血的人食用。月經量較多的女性，建議可於經後連續飲用2天，連湯渣進食。豬膶屬於動物內臟，高膽固醇人士不宜食用過量

黑豆黨參牛𦟌湯 健脾益氣

材料（3至4人分量）︰

牛𦟌300克、黑豆100克、乾淮山60克、黨參20克、紅棗6粒、桂圓6粒、薑2片

做法︰

1.牛𦟌洗淨切段，汆水備用

2.黑豆、乾淮山、黨參、紅棗、桂圓洗淨，浸泡30分鐘

3.湯鍋加入12碗清水（約2公升），大火煮滾

4.把所有材料放入，轉細火煲1.5至2小時，用鹽調味，即可飲用

功效︰健脾益氣，補血安神，尤其適合氣血兩虛型貧血人士飲用

備註︰飲湯連牛𦟌食用，補血效果更佳。此湯藥性屬溫補，傷風感冒期間不宜飲用