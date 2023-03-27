酒當水飲 大隻佬也貧血

貧血，不單是飲杯紅棗水或鋸塊牛扒就能解決，背後分分鐘隱藏着健康警號，必須找出原因，究竟是「入」不夠，還是「出」得太多。

衛生署的健康調查顯示，本港15歲或以上人口中，有3.1%經確診貧血（包括地中海貧血）。按此估算，香港最少有20萬人患有貧血，數目可不少。香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生表示，貧血類型有很多種，但臨牀上，大部分貧血患者，都屬於缺鐵性貧血。

易攰頭暈 嚴重致心臟衰竭

缺鐵性貧血，就是體內沒有足夠鐵質，導致無法產生足夠的血紅素把氧氣運送到各個器官。黃至生指出，輕微缺鐵性貧血病徵或不明顯，但隨着病情加劇，患者會感到容易疲倦、食慾不振、運動耐量下降，也會引起睡眠障礙，例如出現不安腿綜合徵，或有頭暈頭痛、呼吸困難、心悸，甚至胸口痛等情况，「假如一直忽視，紅血球無辦法提供適當養分給身體各個器官，最嚴重，可能會導致心臟衰竭」！

有無貧血，當然不能夠憑「臉色」好壞去判斷，必須抽血檢查。黃至生說︰「首先要看紅血球中的血紅素濃度，成年男性（15歲或以上）若低於13.5g/dL，成年女性（15歲或以上）若低於11.5g/dL，就可界定是貧血了。」但要進一步確定是否屬於缺鐵性貧血，還要再看3個指數，包括血清鐵蛋白（ferritin）濃度和血鐵（serum iron）含量，以及總鐵結合能（TIBC），「TIBC主要用來評估血液中有能力和鐵結合的蛋白質有多少，缺鐵性貧血患者，這個數值會偏高，而血清鐵蛋白和血鐵指數就會偏低」。正常值範圍會因實驗室不同有所分別。

腸道有問題難攝鐵質

香港人普遍三餐溫飽，為什麼會缺鐵呢？說到底，就是長期「入不敷支」的結果。鐵質儲備量不足，常見於過度減肥的女士、懷孕婦女和素食者外，愛喝酒的人士，同樣是高危一族，黃至生解釋︰「酒精會阻礙鐵質、葉酸和維他命B12吸收，這些都是製造血紅素最基本成分，有些人『酒當水飲』，容易有缺鐵性貧血。」另外，腸道有問題的人，例如克隆氏症（Crohn's disease）患者，由於小腸機能下降，較難吸收到食物中的鐵質或其他微營養，罹患缺鐵性貧血機率較高。

30歲嗜辣愛喝酒 長痔瘡招貧血

不過，就算「入」得夠，若「出」得多，同樣會導致缺鐵。月經量多的女性，固然容易流失大量鐵質，形成貧血，但困擾不少男士的痔瘡，一樣是「幫兇」。而痔瘡亦不是「熟男」專利，註冊中醫何慧潔診治過數名患痔瘡而招致貧血的年輕人，「這幾個病人都是30歲左右，因為痔瘡大量出血而導致貧血，他們的共通點是喜歡吃辣，也愛喝酒，所以表現有『血虛』、『陰虛』和『濕熱』」。

內出血或暗藏大病 須揪出元兇

除了看得見的出血，還有更多看不見的內出血，包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至是腸道腫瘤所引致的出血！「所以不是單純補鐵就可以解決問題，更重要是找出貧血背後原因，有需要時，或要照胃鏡、大腸鏡或做大便隱血測試，偵測出血源頭。」

■提提你：茶啡送飯阻攝鐵

外食一族，午餐或晚餐都習慣以咖啡、奶茶、檸檬茶作餐飲，原來這個配搭，會妨礙鐵質吸收。香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生解釋，「一般人午餐和晚餐都吃得較豐富，亦主要是靠這兩餐吸收鐵質，所以不適宜在這兩餐飲咖啡、奶茶或紅茶，因這類飲品含咖啡因，會令鐵質吸收得較差」。如想飲用，可選擇在餐前或餐後2小時，待身體把所需鐵質吸收後，影響就相對較小。

文：沈雅詩

編輯：梁小玲

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