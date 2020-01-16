吾生有杏：院長醫生周記（225）：獨上高樓 望盡天涯路

故事的主人翁出生於馬來西亞一個普通家庭。她的母親當年因為重男輕女的風氣而沒有機會接受高等教育，所以寄望女兒能夠以學識改變命運。女兒17歲便隻身遠赴英國留學，由於家境並不富裕，她只有寄人籬下，起初連續3年也沒有機會回鄉探望家人。幾經辛苦才考上醫學院，於一所著名的醫院完成臨牀訓練並取得博士學位，其後更當上了主任醫生。她以為從此會在英國安頓下來，建立前程似錦的事業，此時卻遇上了來自香港的另一半。

為了追隨丈夫，她於2010年毅然放棄了在英國的美好前途，來到香港這個完全陌生的地方。天意弄人，她剛剛新婚到港，丈夫便被派往上海工作。她在香港舉目無親，加上本地醫委會不承認海外學歷，唯有申請有限度註冊，從一個普通醫生由頭做起。

成大業者 必先有執著精神

當年她加入中大醫學院的時候，我是腸胃科部門主管。那時我對她的前途非常不樂觀，因為她不懂廣東話，難與病人溝通；加上她的科研興趣是一種亞洲罕見的消化道疾病，本地難有發展空間。起初她的日子很艱苦，獨自一個人在這陌生的地方埋頭苦幹。為了與病人溝通，她一點一滴學習廣東話。為了堅持自己的科研方向，她孤身走訪亞洲20多個醫學中心游說結盟，終於證明了炎性腸病的發病率正在亞太區火速上升。如今她是醫治此疾病的國際權威，並獲多間世界級大學頒授客座教授名銜。

她並沒有因這些成就而自滿，更不斷追求卓越。其後她發現人體腸道內數以兆億的微生物具有很大的臨牀應用潛力，可是起初大多數學者都抱着懷疑的態度。2014年，她為一名患上腸道惡疾的病人完成全港首宗腸道細菌移植，拯救了病人性命。經過多年努力，她利用腸道細菌移植已救治了幾百個患上這種頑疾的病人，而她的研究成果更開拓了腸道微生態成為未來藥物治療的新方向。

於講座教授就職典禮當日，她引用了王國維先生的《人間詞話》「……獨上高樓，望盡天涯路」。意思是指成大業者，必先要有執著的精神，登高望遠，有追求，有目標。

成功，並不是靠聰明才智或背景雄厚，而是憑着一顆堅毅不屈的決心，哪怕被打倒了一千遍，也會再爬起來，面對生命更大的挑戰。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

[健康]