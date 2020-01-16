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自吹自擂：一劇之本不是劇本 LOVE LIFE和《那個男人》

【明報專訊】今個月有兩部日本片正場上映，它們在去年威尼斯影展的不同單元競賽。LOVE LIFE在主競賽，《那個男人》則在地平線單元，而兩部都是和家庭有關的正劇。

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