副刊

星期日生活

#32 讀者來信：書寫社區

【明報專訊】上一期，我們邀請大家描述自己熟悉的社區，並想像自己社區可以如何變得理想，而對於以下這位讀者，理想的社區是一個事實，是一群人，是一個網。

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