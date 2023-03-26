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誰人日記：那些年的主題曲

【明報專訊】早幾天在巴士上滑手機，忽然看到很多同學都轉發同一條片段。打開一看，原來是重新灌錄過的《寵物小精靈》主題曲，即使音樂未起，最開頭的一句台詞已經是滿載廿多年前的回憶。

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