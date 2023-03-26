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2023年3月26日星期日
星期日生活
周日話題：四個不滿與一個疑團
清潔工也是你我他
垃圾，全部係垃圾
周日話題：有沒有「取消文化」這回事？
周日話題：殺你因為你離棄我：斬殺片《小熊維尼：血與蜜》
星期日現場：剖析法國政治現况：由退休保障改革所引起的跨世代政治運動（上）
誰人日記：那些年的主題曲
開門讀書：人力鐵路
影像特區：大樹菠蘿
老少女之麻糬周記！
圖文城市：遊遊屯門和田邨的日常
Long D：（二十六）輓歌
同場加映：Air：說好美國故事，從一對Air Jordan開始
放心寫作：雲吞與祖母
#32 讀者來信：書寫社區
阿貓阿狗：#181 時裝周
對號入座：真的假不了：紀錄片的美麗與血淚
自吹自擂：一劇之本不是劇本 LOVE LIFE和《那個男人》
家明雜感：《殺神John Wick 4》 屬於電影院的純動作史詩
影片簡評
單元連載：香港書42
星期日文學‧大江健三郎：「完成度」極高的小說家
{記錄「消失」達人}謝淑婷 藝術作品不賣高深 燒出溫度 消逝中捉緊剎那永恆
料理分子：大啖東方漢堡包 暫忘通脹苦惱
第二人生：疫下轉行 地盤尋出路 廚師轉揸抹泥刀
綠色生活：倒入深海 對抗暖化 碳封存海底 埋下生態炸彈
去埋呢度先：遊坪輋 農場遇驚喜 邊界變遷 攝在消逝前
未來城市：新方案不同時段不同收費 三隧分流只得收費一條路？
誰人日記：那些年的主題曲
【明報專訊】早幾天在巴士上滑手機，忽然看到很多同學都轉發同一條片段。打開一看，原來是重新灌錄過的《寵物小精靈》主題曲，即使音樂未起，最開頭的一句台詞已經是滿載廿多年前的回憶。
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