周日話題：殺你因為你離棄我：斬殺片《小熊維尼：血與蜜》

《小熊維尼》原創於1926年，由A. A. Milne創作。60年代，迪士尼向作者購入版權，成了迪士尼版的《小熊維尼》。及至2022年，《小熊維尼》的版權期已屆95年，達到美國版權法的版權期限，於是進入了所謂的「公有領域」，意指任何人均可不受限地使用或加工原作材源。如此，Frake-Waterfield便與製作團隊把小熊維尼邪典化，製作出血腥維尼的斬殺片（slasher film）。這部片在cult片迷之間已傳頌很久，等了大半年，見香港會上映，當然是立刻去優先場先睹為快。

《血與蜜》的故事極為簡單，與自70年代《德州電鋸殺人狂》以降的斬殺片大約雷同。由於現在影片無法在港澳上映，那就劇透也無妨了。故事始於Christopher童年之時，他與小熊維尼及其他動物朋友快樂地成長，他為牠們準備食物把牠們養起來。後來，Christopher要離家念大學，離開了動物朋友，動物朋友懷恨在心，化成殺人狂魔。事實上，動物朋友也掙扎了一小段日子，但牠們實在太過肚餓，先把Eeyore吃了，然後剩下了小熊及小豬就化身成魔。

後來的情節急轉直下：Christopher帶同未婚妻回鄉探小熊，未婚妻被小熊殺了，Christopher遭禁錮及虐打；另一邊廂，因遭噁男跟蹤而受情緒困擾，Maria與一眾女性朋友離開都市到鄉郊度假，卻撞上了小熊及小豬的棲地，於是開始連場殺戮，包括碎肉機碎屍、以車輾頭、斧頭斬殺、一刀穿喉等，為要噴血無所不用其極。當然，這都不過是一般cult片的套路，但放在童年時如此可愛的小熊維尼身上，以及放在如此低成本只用頭套就當作是化了身的小熊維尼身上，即恰恰突顯了B片的惡趣味，喜歡B片的人會喜歡得不得了，但看慣商業大片或藝術電影的人如爛蕃茄平台或《衛報》的影評人，則只給了電影一粒星。事實上，一粒星實在剛好！這種惡搞擺爛的斬殺片，肯定是要一粒星才配得上它的爛片地位。在優先場現場，大家也笑得很開心。至於全球票房呢？亦已超過港幣3000萬了。對於一部製作成本少於100萬的影片來說，肯定是賺翻了。

然而，關於《小熊維尼：血與蜜》的故事只說到一半。另一半就是，發行這部影片的公司VII Pillars Entertainment於公映前兩日3月21日公布，影片無法在港澳上映。這當然觸及香港觀眾的政治神經，立刻有人向我查詢電影中是否有什麼政治隱喻。但要令大家失望的是，沒有啊，這部就是純純正正的低成本B級血腥斬殺片啊。這也不是我個人說了算的，而是獲得電檢署認證。一如楊潤雄局長所言，影片正式經過電檢署評級，有准映證，可於香港上映。我們從往績也得知，電檢署是不會放過任何可以減少各部電影犯下國安法的機會的，稍有疑慮，要不就是要求片方刪去相關畫面，要不就不發准映證，不准上映。但現在，《血與蜜》一片是明明確確有准映證的，亦即它是明明白白地過了電檢署法眼的，說它與政治相關，或是有任何政治隱含意味，實是對電檢署之法眼的一大侮辱！

然而，若要在此說明小熊維尼為何如此敏感，又實在是多此一舉。小熊維尼被禁也非一兩天的事。早在2018年，中國當局就曾禁映由迪士尼製作的真人維尼電影《維尼與我》（Christopher Robin）。根據香港電影發展局的文件《香港電影業資料彙編2018》，《維尼與我》曾於2018年8月2日至同年9月24日上映54天，入場人次約14萬，票房近千萬。當年維尼有此成績，今次VII Pillars Entertainment實是走大寶了；但當年《維尼與我》能上映近兩個月，今年有准映證的《小熊維尼：血與蜜》為何沒有院線願意上映呢？那可能要問問Eeyore才知道了，畢竟牠被吃掉太過殘忍，院線不太忍心，故不想放映。不論如何，《血與蜜》的故事情節就是這麼簡單：動物朋友遭人類遺棄，因而懷恨在心，把所遇到的人類通通殺掉了。

文˙譚以諾（嶺南大學數碼藝術及創意產業系研究助理教授）

編輯•王素怡

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