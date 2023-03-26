據說法國退休保障制度十分複雜，林康琪便說「每次睇都頭暈」，法國社會上下應該都看得懂，才知道生氣？比對起來香港的退休保障制度很初階，反而交通工具的收費水平可以很複雜，林妙茵細心分析最新公布港鐵可加可減機制，對照before與after，到底實加實減係幾多？她總結出四個不滿及一個疑團。

家明今周寫《殺神4》，說看得他很爽，有份演出的甄子丹戲中還會講港式粗口。較早之前奧斯卡頒獎禮前夕，曾有人發起聯署，呼籲大會杯葛甄子丹，葉蔭聰則從事態發展切入，討論「取消文化」到底有沒有，或成不成氣候，他認為應對這四個字多加戒懼。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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