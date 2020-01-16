同場加映：OnePlus $6599享旗艦手機規格

【明報專訊】雖然智能摺機更細更輕便，但礙於結構問題，部分功能始終不及普通智能手機。如果想用消費券補貼換一部更強效能的新手機，最近推出的OnePlus 11 5G也值得考慮。作為品牌今年的旗艦機款，它內置Qualcomm Snapdragon 8 Gen2處理器，配合Cryo-velocity VC散熱系統、LPDDR5記憶體及UFS 4.0儲存元件，均能提升手機效能。6.7吋的QHD+ Super Fluid AMOLED屏幕，支援LTPO技術，更新率將因應使用情况由1Hz至120Hz自動調節，例如睇片及打機時提升更新率令顯示更流暢，觀看網頁或電子書時則下調來省電。此外，屏幕能在特定尼特亮度顯示時使用雙色校準，於低光顯示下，色彩準確度可提升50%。