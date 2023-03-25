Samsung屏幕抗跌力強 「快手指令」多功能

【明報專訊】作為智能摺機產量最多的韓國生產商，Samsung推出的Galaxy Z Flip4也是不錯的選擇。機體配備Armor鋁合金邊框隱藏式鉸位，機面屏幕亦用上Corning Gorilla Glass Victus+玻璃，廠方聲稱其耐用和抗跌度程度提升12%，更可提供IPX8防水等級防護。另外，雖然機面的輕觸式外屏幕維持1.9吋，但為了提升手機摺合時的操作感，因而升級了「快手指令」應用程式，用家可直接撥動外屏幕來開啟藍牙、Wi-Fi、飛行模式、手電筒等設定，也可利用預設的表情符號或文字來回覆信息，更可新增常用聯絡人直接打出電話。