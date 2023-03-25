日籍夫妻檔 4手鐵板show 和牛爆汁 釜飯滿溫馨

人氣居酒屋主廚助陣 分享拿手菜

餐廳名為Enishi，即日語「命運」的意思。3個日籍廚師高野透、濱崎愛美及佐藤峻在澳洲工作時認識，約定一起帶住手藝，將家鄉優質食材介紹給世界。多年後，命運讓3人在香港重聚，高野和濱崎結為夫婦，在鐵板料理店工作；而佐藤則成為了人氣居酒屋的主廚，大家一拍即合，決定在港鐵上環站附近開了這家鐵板燒餐廳，由高野和濱崎擔任主廚，而佐藤則負責設計鐵板燒以外的菜式，分工合作，各展所長。

餐廳午市設午餐或散點，如果想吃到主廚夫婦的手藝，建議來吃晚餐。晚餐分8道菜及10道菜，前者每位$1280，後者每位$1680，分別在於貴一點的菜單多了蒸蛋和佐藤在CENSU的其中一道招牌菜。你說蒸蛋有多特別呢？很多日料店都有供應吧！這裏的蒸蛋不是常見的茶碗蒸，而是以蟹肉加上蟹粉與蛋液混合來蒸，盛在松葉蟹蓋內上枱，是看得到的奢華鮮味。

巨無霸生蠔爽滑 白子餃子流心驚喜

平時吃鐵板燒，主菜登場前總有前菜刺身，開開胃口。這裏也不例外，都是由佐藤精心設計。第一道就是用上家鄉宮城的巨無霸級生蠔，配合醋、醬油和味醂調成的醬汁，蠔香鮮甜，肉質爽滑，加上鹹鹹酸酸的醬汁，胃口大開。香港人愛海鮮，再來的油甘魚刺身同樣令人耳目一新，刺身上伴以乳酪和高湯蓉，魚油與奶香混和，別具風味，整體亦令魚肉質地更柔和。再來竟然是餃子？沒有看錯，上枱前還特地在鐵板上煎過，小咬一口，不得了，是流心的！內餡竟然是白子，細滑濃郁，非常驚喜。原來在澳洲工作時的濱崎已很喜歡中式點心，於是來個中日結合，配合茼蒿打成的青醬、香香的紫蘇花和鹹鹹鮮鮮的巴馬臣芝士，入口層次豐富。

餐廳設有兩個爐頭，兩名大廚打破各有各煮的鐵板燒常規，經常合作，比如高野燒鮑魚時，濱崎就在旁準備醬汁；一個在燒和牛時，另一個就將青森大蒜烤香製成蒜片伴碟，兩人各有分工，合作無間，坐在吧枱前的客人如同在看一場很有默契的四手廚藝表演，精彩極了。

櫻花蝦海膽釜飯 分享兩主廚家族味道

要數最能代表夫妻倆的菜式，一定是釜飯。來自新潟的高野，以媽媽拿手的釜飯代替常見的鐵板炒飯。用上產自家鄉的米飯，配以櫻花蝦、北海道海膽和大量芫荽，顏色悅目，打開鍋蓋，已經令在場客人忍不住拿出手機打卡。更特別是配飯的小鉢豬肉醬，雖然只簡單用蒜頭、薑、清酒和味醂炒成，卻是濱崎媽媽從前常做的家常小菜。這道菜集合了兩家人的味道，亦是兩名大廚由小吃到大的家常菜，以這樣的方式呈現給客人，可見用了心思，好像感受到在日本朋友家中作客的溫暖。●

Enishi

地址：上環文咸東街49號地下

查詢：2626 9096

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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