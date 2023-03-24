深入沙頭角之角 登全港最長碼頭

去年政府局部開放沙頭角邊境禁區，遊客可參加本地旅行團，遊覽當區和鄰近的荔枝窩、吉澳、鴨洲等地。記者早前參加沙頭角一日遊，走訪「沙頭角之角」、沙頭角公眾碼頭、荔枝窩、西貢獅子會自然教育中心等，行程滿滿，感覺新鮮。

沙頭角位處新界北區，接壤深圳市鹽田區，自1951年被列為邊境禁區，以往須找到當區居民擔保方可申請禁區紙出入。但自去年6月起，每逢周末和公眾假期，都有本地團往沙頭角進發，由旅行社代辦一切手續，出發前只需提供身分證副本申請禁區紙即可，遊覽沙頭角從此變得簡單。

中英街、新樓街未開放

在風和日麗的一日，早上未夠8時，港鐵九龍塘站附近已聚滿出遊團友，齊齊登上旅遊巴向沙頭角進發。車程大約30分鐘，窗外景色慢慢從大廈變成村屋，漸近沙頭角，路牌上開始出現紅底白字的「道路封閉」，又有斗大的字眼倒數與邊境禁區的距離，才開始有深入「禁區」的實感。

簽好導遊派發的「邊境禁區聲明書」，拿好身分證和專為遊客而設、印有T字的禁區紙，準備通過沙頭角檢查站。旅遊巴在檢查站停下，警察上車逐一檢查遊客的證件，然後放行。

終於進入沙頭角的禁區範圍，大家都滿懷好奇心左望右望。是次開放的禁區範圍僅得沙頭角公眾碼頭及停車場附近，以一個個藍色帳篷圍起，這同時是沙頭角露天市集的區域，至於港深接壤的中英街、沙頭角地標新樓街等，只能待將來擴大沙頭角開放範圍時再訪。

長長「藍桶陣」分隔港深水域

一下車，迎面而來已是打卡點。偌大的「沙頭角」立體字映入眼簾，導遊教路站在「沙頭角」三字後方，然後從字底方向影過去，將旁邊寫有沙頭角地標的白色貨櫃一併納入鏡頭中，記錄到此一遊！

時間尚早，露天市集未有攤檔營業，我們先經沙頭角公眾碼頭乘船到荔枝窩一遊。往海濱走，眼前是一大片湛藍海水，長長的「藍桶陣」在海面劃出兩地水域，一邊為深圳、一邊為香港。常說沙頭角與深圳接壤，到底兩地有多近？站在海濱盡頭，往對面的鹽田社區一看，毋須費力就可看清對岸警崗的簡體字警示牌，如果有人經過，相信揮手亦不成問題！

全港最長碼頭 280米伸延海中心

藍桶陣附近是新設的沙頭角地標，佇立着一個寫有「沙頭角之角」並刻有沙頭角坐標的舊式街道牌，前方豎立一塊以1比1比例製成、模擬中英街界石的石碑，刻上「日出沙頭 月懸海角」。據說是清朝詩人望着眼前海景，興之所至而吟的詩句，「沙頭角」一名由此而來。

登上沙頭角公眾碼頭，碼頭長度冠絕全港，有約280米，筆直地深入海中心。為何要建造如此長的碼頭？事關沙頭角近岸一帶海域水淺，碼頭需延伸至水深處才能讓船隻停泊。走在碼頭長廊上有如被大海包圍，一旁是色彩繽紛的壁畫，繪有中英街、新樓街、沙頭角市集等地標，即使無法一遊，仍能與壁畫打卡留念。回頭望去，可遠眺有「最美公屋」之稱的沙頭角邨迎海樓，採歐陸式建築風格的樓房僅高5層，外形繽紛搶眼，住客可飽覽無敵海景，讓人羨慕。可惜它不屬於是次開放範圍，只能在碼頭長廊遠眺或在旅遊巴經過時匆匆一看。

終於上船，乘船越過沙頭角海期間，沿途可見深圳鹽田港、鴨洲，涼風吹來，舒爽宜人。過往從馬料水去荔枝窩船程約需90分鐘，但由沙頭角出發僅約30分鐘已可到達。下船後從荔枝窩碼頭行約10分鐘，經過「暖窩」牌坊、林間小路後便是荔枝窩廣場，是荔枝窩最熱鬧的地方，過年時會辦市集，假日還有攤販擺賣茶粿、雞屎藤等客家小食，滿足饞嘴的遊客。

記者到訪時恰好碰上附近的梅子林故事館搬遷後重開之日，在協天宮前欣賞到舞麒麟的儀式，非常熱鬧！

到達荔枝窩後自由活動，可逗留約1小時，趁團友們還在廣場遊覽，我們先到村內的建築群看看。荔枝窩客家村有逾300年歷史，是現存最具規模、保存最完好的客家圍村之一，曾因村民遷離一度荒廢，近年再度復興，假日吸引不少人到訪參觀。

通過東門，經過門口的二伯士多後，往前行數步，兩旁都是了解荔枝窩客家文化的好去處。左面的「荔枝窩故事館」透過村民口述歷史，從生活作息、傳統醫術、婚嫁習俗和客家歌曲4方面呈現客家文化；右面的「荔枝窩文化館」，則展出農具、下田衣著等展品，介紹客家人的務農生活。

呃like「花花雪條」 刀豆、咖喱葉味獨特

未到荔枝窩，導遊已大推這裏的「花花雪條」，讚口味獨特、外表打卡一流，怎能錯過？離開故事館後沿斜路向上行，經過一排村屋後，左面第一間就是花花雪條所在之處。刀豆味、咖喱葉味、蘿蔔芫荽味雪條等，全是由「自然空間」運用荔枝窩農產與食用花製成，清甜爽口，連電影《緣路山旮旯》亦見到它們的蹤影。咬着雪條緩緩往最高處的「風水林」走，在自然步道上觀賞形態各異的大樹，樹幹中空的「空心樹」、交纏成網的細葉榕與秋楓，以及跟荔枝窩歷史息息相關的「五指樟」等，全是大自然與村民共生的印證。

時間差不多，我們慢慢走回碼頭，啟程回沙頭角。將近正午，沙頭角市集的攤位陸續開檔，專售特色的沙頭角手信，如菜乾、炒米粉通、花生等。檔主們熱情地邀請遊客試食，其中以南乳餅和腰果尤其搶手，檔主指腰果以柴火炒香，火候需掌握得很好，才不會焦燶，卻帶炭火香。沙頭角的行程七七八八，不少團友滿載而歸，一行人上旅遊巴到沙田科學園的酒樓享用午飯。

下午行程以自然生態為主，飯後參觀西貢獅子會自然教育中心。綠意盎然的自然教育中心，吸引不少觀鳥高手在此「打雀」，又有人帶同寵物來散步，好不寫意。展覽館「漁館」去年底翻新，加入多媒體和互動形式介紹本港漁業。館內展品豐富，精緻的微縮模型讓人目不暇給，生動重現香港仔魚市場繁忙一面；透明魚標本藉骨骼二重染色法，展現常見魚類的體態和骨骼結構；還有互動遊戲體驗漁民生活，彷彿上了堂香港漁業課。行程最後一站，我們回到西貢市中心的火山探知館，看岩石標本、1比1六角岩柱模型，認識香港地貌故事。參觀後可在西貢解散，或坐旅遊巴回到港鐵九龍塘站。●

網址：local.wingontravel.com/detail-5497

註：不同旅行社所辦的沙頭角本地團各有特色，除到訪沙頭角、荔枝窩外，有些會到鄰近的吉澳和鴨洲，探索傳統漁民文化與觀賞特色地景

文：張淑媚

協力：永安旅遊

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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