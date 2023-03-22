Watch News：廣東道旗艦店 法式設計富藝術氛圍

【明報專訊】疫情過後，不少品牌也開始有大搞作。Piaget剛在尖沙嘴海港城廣東道黃金地段開設佔地200平方米的全新旗艦店地舖（圖）。以Salon Piaget為概念，新店除了是展示品牌珠寶和腕表外，也參考了象徵法式生活品味的沙龍設計，塑造成更溫馨親切的空間。金光燦爛的外牆裝飾由Neri&Hu Design旗下屢獲國際獎項的設計師Lyndon Neri和Rossana Hu構思，以光影吸引熙來攘往的人潮，結合藍色和金色的設計除了呼應品牌用色，也從青金石中汲取靈感。青金石被不少古文明奉為神聖寶石，能驅除厄運；代表品牌的Palace Décor金雕元素，則在店內不同角落現身。新店中央擺放Art Mirror裝置，是2019年Design Prize年度新進設計師大獎荷蘭藝術家Sabine Marcelis的作品，裝置中央鑲嵌藍色和米色鏡面，構成微妙的光影效果，反映品牌與藝術世界的淵源。旗艦店亦為訪客提供互動數碼體驗：訪客可透過手機屏幕，與投射於新店牆上的數碼內容互動，了解品牌腕表世界，另外也可透過手機濾鏡功能試戴虛擬腕表，拍下照片在網上分享。●