日式育兒記：遊福島地震傳承館

大力推廣災後重建旅遊

大家也知道，福島是311大地震的重災區，當地現正大力推廣災後重建旅遊，推廣活動命名為Hope，希望遊客親眼感受地震為這個地方帶來的傷害，還有重建後的面貌，將傷痛化為未來展望。上個月我們也來到福島縣旅遊，主要是為了水上樂園，其次我們也想帶小朋友參觀「東日本大震災．原子力災害傳承館」，親身體驗天災的可怕。

踏入傳承館，入口處擺放着從東日本大地震一刻開始計時至今的電子時刻板。看到這個時鐘，我頓時害怕會看到死傷者照片，承受不住而欲意離去，但我先生安撫說，不如進去看5分鐘，看看感覺如何再決定去留。

展示感謝語句令人感動

甫入館，感覺整個館很光猛，猶如普通的科學館、博物館一樣，並沒有任何哀怨的氣氛，並非如我以為會有很多死傷者照片或災後照片；相反他們從另一個角度展示當年災禍，分開「災難開始」、「災難時」、「縣民所思」等不同展區。「災難開始」區展出不少由福島縣民送出的物品：打工仔因地震不能打卡的時間卡、學生不能繼續寫的日記、停頓了的時鐘等；「災難時」區主要展示當時的救災工作；「縣民所思」區則最令人感動，展出了不少感謝的語句，「沒有你的救援，我們全家也不能在一起」等，令人鼻子一酸。雖然天災無情，但看到這些人間有情的字句，令人感動非常。隨後還講解長期防災知識，以及從360影像思考長期使用核能對人類的影響等，給參觀者不少反思。

參觀傳承館的感覺實在很沉痛，但同時也令人感受到日本人的堅強精神。生活在日本，防災可算是一個非常重要的求生技能，我也要好好做防災準備，保護好我的家庭。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]