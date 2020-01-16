教大GPS：非華語學生學中文

學會「大」「家」 不明「大家」

當華語學生入讀幼稚園時，一般已能掌握口語，聆聽理解的問題不大；非華語學生則由於家中沒有人說粵語，他們可能完全聽不明白，缺乏口語能力。可是，學校的教學內容卻以讀寫為主，較少涉及口語學習，因為過往華語學生早以掌握。但事實上，口語能力是學生學習讀寫的基礎，非華語學生入讀主流學校，沒有口語練習，問題就會在學習讀寫的過程中浮現出來。

舉個例子，非華語學生在學校學會了「大」字，這個字念daai6，「big」的意思；再學會了「家」字，gaa1，「family」。問題是，如果我們問他們：詞語「大家」是什麼意思？他們就可能會回答「big family」、「很大的家庭」！華語學生則不同，看到「大家」兩字，念出daai6 gaa1，因為掌握了口語，就知道是「all people」的意思。可見，非華語學生缺乏先備知識，導致課堂學習上遇到困難。

非華語學生的另一個分別是，家中沒有協助他們學習中文的成人，使得他們難以從功課中受益。例如：教師教寫「口」字，或許在課堂上以手指在空中示範書寫，學生練習後，在家就按照寫字簿來抄寫。華語學生的家長或者祖父母等或會說：「我們今天寫個『口』字。第一畫從上面寫到下面，這就是一畫。我們寫『口』字，不可一筆畫個四方形，必須分成三畫書寫。」

練寫生字 變無意義畫畫

非華語學生又怎樣呢？由於寫字簿上只有字形，沒有英文解釋「mouth」，家長或學生可能根本不知道，在寫的「口」字是什麼意思。再者，寫字簿也沒有粵語拼音「hau2」，「口」字大概怎樣發音也茫無頭緒。筆畫方面，純粹從字形中難以看出應分成3畫，而且筆畫方向是從左到右，還是從右到左，看來好像都可以。結果，寫字變成無意義的畫畫。正因如此，有教非華語學生經驗的教師，就會在寫字簿上標示解釋與拼音，並提供電子錄音教材。

由此可見，非華語與華語學生的教法截然不同，並非如一些教師以為，把內容教慢、教少一些，或者把低班教材給高班學生用就可以。就算長遠而言，我們一視同仁，為非華語與華語學生訂立相同的語文學習目標，但是由於學習需要不同，教師也應該因材施教。即使有多年教華語學生經驗的教師，也必須反思教非華語學生方法的不同。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]