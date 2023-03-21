教育提案：善用社交故事教導自閉童

為協助自閉症兒童面對他們眼中紛亂的世界，並誘導他們作出符合社交期望的行為，在上世紀90年代初，擁有多年教育自閉症兒童經驗的美國教師Carol Grey提出社交故事（social story）概念。社交故事起初專為自閉症患者應對各種社交情景而編寫，在過去20多年，世界各地的特殊教育工作者將其發揚光大，加入本地和新科技元素。時至今日，社交故事已廣泛用作訓練自閉症人士。

說明期許 誘導行為轉變

社交故事是由文字和圖畫組成的小故事，以日常社交情景為題，以第一人稱「我」為視角，故事圍繞「我」推進和發展。故事情節讓讀者了解別人對故事主人翁的期許，並說明切合故事情景的社交表現，使讀者從新角度認識現實中的社交場景，潛移默化，繼而轉變自己的行為。

社交故事主要由4個部分組成，包括問句形式的標題、引子（說明主題，如：參觀海洋公園）、情景資料（如：人物、預期情景、合乎預期的社交表現）及結語（總結人物在社交情景應有的社交表現）。編寫社交故事有別於撰寫一般兒童讀物，當中採用的技巧包括：

1.使用簡潔明確的陳述句和說明句，例如：我在車站等車。

2.句子描述正面行為，語氣肯定，例如：在車站等候時感到煩悶，我們可以戴耳機聽歌。

3.明示第一身及第三身的想法，例如：如果在等車時專注聽歌，保持安靜，自己和別人也會感到舒服。

4.使用情緒和感受的詞彙，例如：等候巴士時間較長，我可能會感到沉悶。

不乏中文素材 多媒體動畫

香港的志願團體和教育機構努力耕耘多年，製作了不少適合本地自閉症兒童閱讀的中文社交故事。近年更有機構將社交故事製作成互動多媒體動畫，輔以旁白和字幕，生動豐富地呈現故事。香港耀能協會開發的「社交故事一按通」手機應用程式，內附100個社交故事，內容涵蓋學校、家庭、照顧自己、外出、人際關係等，主題包括「看醫生」、「聽到打雷聲可以怎樣做？」、「生氣時，我可以怎樣做？」等。家長可以按生活實際需要搜尋合適的情景，隨時隨地與子女共讀。協康會曾在新冠疫情期間推出《同SEN抗疫社交故事系列》，幫助有特殊教育需要的兒童盡早了解及適應新冠病毒檢測流程，增強他們配合抗疫措施的意願，這亦是社交故事有效發揮教育功能的例子。

當家長與子女共讀社交故事時，可多運用情緒和感受詞彙，並使用印有多款面部表情的圖片，解釋不同人即使身在同一處境，也會有不同的行為和感受。家長要特別注意勿以對錯判斷自閉症孩子的行為，而應集中指出該行為是否適用於特定情景。家長亦可與孩子重溫社交故事，反覆提醒他們應有的社交表現，耐心地引導孩子改變行為模式，並持之以恆，相信能令孩子的社交表現有所進步。

文：田采釉（香港大學教育學院溝通、發展與資訊科學學部助理講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]