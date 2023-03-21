潮媽寶典：虎媽的覺醒

學會聆聽 多讚揚鼓勵

凌葉麗嬋曾是一名典型的虎媽，望女成鳳的她只重視女兒學業表現：「我以前真的是非常緊張女兒的學業，她就讀小學時，我每天檢查功課，發現有做得不好的地方，就非常嚴厲地讓她改正，到後來一看到有不對的地方，更帶着憤怒，擦掉她的所有功課。」漸漸，母女關係到達冰點，女兒在中學時變得很消極，甚至萌生出輕生的念頭，凌太憶述：「女兒站在窗邊的那一刻，我腦袋一片空白，只求她別跳下去，繼續讓我做她的媽媽。」

此刻，凌太徹底覺醒，希望修補和女兒的關係。第一步就是學會聆聽，聆聽是愛的開始，多聽女兒的想法，從她的角度思考。第二步，凌太透過閱讀親子教育書本及修讀品格教育課程改變自己，將要求變成商量，將責罵改為讚揚，多給鼓勵：「如果女兒在100分的考試中剛及格，我會對她說：『我看到你有努力，還有60分沒放棄，再試試做得好些！』。」當然，重塑母女關係不是一蹴而就，中間也遇過不少阻力大石，凌太不感氣餒，用同理心感化女兒，慢慢成為女兒的知心朋友。一路不易的經歷，使凌太在2012年獲選為「香港十大傑出家長」。

適時「減油」 輕鬆管教

此後，凌太在香港推動品格教育，她深信孩子的品格是與生俱來，當孩子表現出好品格時，父母應該肯定他，以助建立自我價值和能力。慢慢地，孩子就想為自己的行為負責。當孩子負責任時失誤了，怎麼辦？父母要用愛扶起他。這符合心理學家的自我決定論，即自主、有能力和歸屬感是人的基本心理需求。教養孩子不需要控制，需要的是鼓勵和肯定，這樣親子關係便進入良性循環。

如今，女兒組建了幸福的家庭，凌太沉浸在三代同堂的幸福中，而初為人母的女兒倒有些焦慮，過去不斷讓女兒加油的凌太此時讓女兒「減油」：「你比媽媽當年做得好多了，媽媽在你身邊，不需給自己太大壓力。」

容易緊張的香港家長，是不是也該反思一下，適當為自己「減油」，以輕鬆的心態管教孩子。「無為而治」其實是在幫自己和孩子加油，養精蓄銳走更遠的路！

《夜媽媽心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。網址：ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]